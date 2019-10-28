激情男女嗨到飛機座位上「野戰」　空姐霸氣阻止：把鳥收進去！

▲空姐出面阻止乘客公然在機上活春宮。（圖／翻攝自YouTube／Xpubls）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯一對男女酒醉後，竟然嗨到直接在飛機座位上進行性行為，誇張行徑讓周遭乘客感到十分尷尬，幸好一名霸氣空姐出面阻止，當場大聲喝斥他們，「快停下來，現在就把你的小鳥給我收起來！」

事件發生在俄羅斯航空(Rossiya Airlines)一架從莫斯科飛海參崴(Vladivostok)的航班上，涉案的男子為41歲、女子則是43歲，2人酒醉後竟然直接在經濟艙座位上進行口交。影片中可看到，空服員拉開正在纏綿的男女，告訴他們，「拜託，冷靜下來，快點坐回座位」，然而對方只是一臉茫然望著她，她只好繼續警告，如果他們不立刻停止，就會被趕下飛機。

空姐對男乘客表示，「把你的生殖器給我收回褲中，現在馬上」，然後也不忘提醒女方，「馬上把你的手從他的生殖器上移開」。另外一支影片則可看到，男乘客被空服員告知，已經將他的行為通報給機長，不雅影片也將提交給警察，他還不爽飆罵髒話，女方則默默在旁沒有反應。

飛機落地海參崴機場後，這對男女立即就被警方逮捕，警方沒有對外公布他們的身分，僅告知男子來自海參威，女子則是來自納霍德卡(Nakhodka)，2人本來不相識，只有登機前在莫斯科的謝列梅捷沃國際機場(Sheremetyevo Airport)酒吧見過面，將面臨15天行政拘役以及罰款。

►我該答應女友嗎？

