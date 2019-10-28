　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

集貨場550公斤三星蔥遭搬空　警72小時逮2賊追回8萬贓款

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者游芳男／宜蘭報導

著名宜蘭三星蔥，23日首次發生蔥農放在三星鄉萬富集貨場騎樓的37箱550公斤青蔥遭竊案，13名蔥農損失14萬元多，蔥農們大罵「真夭壽喔！」三星警方抽絲剝繭，26日逮獲將竊來三星蔥包裝箱更換販售，並將原包裝燒毀的沈、廖姓2竊賊，並追回贓款8萬多元，2人被依竊盜罪移送偵辦。

▲▼三星鄉萬富集貨場14萬元550公斤三星蔥不翼而飛，警72小時逮2竊贓追回贓款8萬多元。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲三星鄉萬富集貨場14萬元550公斤三星蔥不翼而飛，警72小時逮2竊贓追回贓款8萬多元。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼三星鄉萬富集貨場14萬元550公斤三星蔥不翼而飛，警72小時逮2竊贓追回贓款8萬多元。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

「真夭壽喔！裝箱的三星蔥也敢偷」交蔥5箱約100公斤，損失約2萬多元的黃姓蔥農說，種蔥10多年來第1次遇到這種事。著名的宜蘭三星蔥，23日蔥農放在三星鄉萬富集貨場騎樓的37箱550公斤青蔥遭竊，13名蔥農損失14萬元多。

▲▼傻眼！三星鄉萬富集貨場37箱550公斤青蔥遭竊，13名蔥農損失14萬元多，蔥農議論紛紛。（圖／記者游芳男翻攝）

三星鄉農會總幹事謝志旭表示，23日下午蔥農陸續放在三星鄉萬富集貨場騎樓待運北市拍賣的青蔥共有61件，但託運的貨車下午4時許來載運時，點交時才發現37箱550公斤的青蔥，不翼而飛。失竊時間點約在23日下午3時10分至3時30分之間。

▲全國知名的宜蘭三星蔥。（圖／記者游芳男攝）

▲全國知名的宜蘭三星蔥。（圖／記者游芳男攝）

警方調閱路口相關監視器，鎖定一輛可疑貨車，並追查到將竊來三星蔥包裝箱更換販售，並將原包裝燒毀的沈、廖姓2竊賊，並追回贓款8萬多元。

►「時間對我們來說完全沒用！」

【更多新聞】

►宜蘭翁切「鐵管」爆炸慘死　 國軍比對竟是F-16戰機「2.75吋火箭彈」

►F-16「海神火箭彈」淪廢棄物　 爆炸奪命家屬怒：漁民為何常撈到

►載老婆拍網美照　休旅車滑動「他跳上車」仍煞不住…車跌落20m
 

ET快訊
6歲被石頭砸中頭！他腦下垂體受損「終身長不大」　34歲仍童顏
韓國瑜高喊「反清復明」！狂酸民進黨政府：選舉一到臉上就寫我要
台東知名麵店老闆「甩摔幼貓爆頭亡」！曾被激推必吃…今宣布停業
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男深夜跌落嘉南大圳…弟目睹「來不及救」！再見兄已成浮屍

激情交纏到一半...她感覺前男友「沒那麼硬」！拔刀殺人苦喊：下輩子別再見

跟著網紅赴美生子賺保險30萬　5媽媽涉詐欺賠錢和解緩起訴

7歲女進房...變態男脫褲討「吃吃」！門外嬤呼喊　她天真曝：老爹叫我吃下面

寄血衣恐嚇香港駐台辦事處　靜宜大學生「好意提醒安全」被起訴

碩士男開酒吧誘少女下海！警方曝關鍵證據　他認罪求饒獲輕判　

搭小黃支支吾吾…司機帶他進派出所　一張「教師退休證」找到答案

麵店老闆甩摔「幼貓爆頭亡」！台東名店曾被推必吃　今宣布停業1天

寶雅30週年慶文宣用CHANEL圖樣遭求償300萬　免賠確定

土黃浪犬遭毒殺！「口吐白沫」巡邏箱前嚥氣　民眾怒：牠是要警察幫忙緝凶

A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！

頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

「音樂劇」演唱《給朱利安》獲好評！　蕭敬騰《聲林2》猛誇艾文「很會演耶」

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

張文綺一句「男人要有味道是要擼..」　小鬼老司機上身..全場只有他懂XDD

同志遊行竟巧遇觀音、龍女下凡！腳踩蓮花「高速飄移」路人瘋搶拍

台北同志遊行「觀音下凡」！　腳踩蓮花高速飄移路人全看傻

伊斯蘭國領袖傳身亡！　美媒：死於美軍在敘利亞的行動中

萌汪首見小奴才秒變「妹控」！暖心陪學步...媽感動：一起長大

男深夜跌落嘉南大圳…弟目睹「來不及救」！再見兄已成浮屍

激情交纏到一半...她感覺前男友「沒那麼硬」！拔刀殺人苦喊：下輩子別再見

跟著網紅赴美生子賺保險30萬　5媽媽涉詐欺賠錢和解緩起訴

7歲女進房...變態男脫褲討「吃吃」！門外嬤呼喊　她天真曝：老爹叫我吃下面

寄血衣恐嚇香港駐台辦事處　靜宜大學生「好意提醒安全」被起訴

碩士男開酒吧誘少女下海！警方曝關鍵證據　他認罪求饒獲輕判　

搭小黃支支吾吾…司機帶他進派出所　一張「教師退休證」找到答案

麵店老闆甩摔「幼貓爆頭亡」！台東名店曾被推必吃　今宣布停業1天

寶雅30週年慶文宣用CHANEL圖樣遭求償300萬　免賠確定

土黃浪犬遭毒殺！「口吐白沫」巡邏箱前嚥氣　民眾怒：牠是要警察幫忙緝凶

朱立倫酸蘇貞昌：行政院長別變成選舉總幹事　每天搞選舉、搞政治

不讓LV、香奈兒進駐！台中39樓最貴商辦　買主全都是「大王」

「品格好、學校好、社會也會好」　盧秀燕力推禮義廉恥教育

民進黨為選票頻攻擊？　柯文哲：治國不怎麼樣　選舉還是一流

日本女大生命喪靈石山　鳥取2滑翔翼「爭著陸點」互撞釀禍

房子蓋到我地盤！協商破局…「房子剖半」架圍欄　地主傻眼：史上最荒謬

中火吃史上最高罰單　台電：中市府未給陳述機會就宣布裁罰、對此感到遺憾

完全詮釋花容失色！高嘉瑜被鵝啄「眨眼吐舌超母湯」　網笑：老天鵝是公的

賺世界的錢匯回！境外資金會回專法上路兩個月　申請金額近160億元

蔡英文博論被控「自我抄襲」　學術界打臉陳學聖：諾貝爾得主Duflo也是啊！

社會熱門新聞

台東知名麵店摔死小貓　畫面曝光

台中男和國一小女友愛愛下場超慘　她求情：我主動的

行駛快車道遭法辦惹網怒　照片秒打臉

賴溪松車禍安全帶勒頸　醫師分析

分居妻懷孕流產　夫綠4年藥包打臉

麵店老闆摔貓爆頭亡！今停業1天

一家四口泡湯…公公鎖浴室溺斃！

尿急闖紅燈挨罰4000元　法官駁回︰可在車上小便

外送員嗆聲騎士　賭4千元跑一場

見女客戶洗完澡肉色外露！飼料男闖房摸一把

天母隨機熊抱　吊嘎男緊貼落單女

即／台61線桃園觀音段2車追撞　大貨車司機命危

搭警車惹議　女曝診斷書：剛流產

賴溪松離奇車禍過世　撞變電箱司機回應了

更多熱門

相關新聞

秋芒銀色浪濤美景　來草嶺古道就對了

秋芒銀色浪濤美景　來草嶺古道就對了

「2019風芒依舊　草嶺古道芒花季」即將在11月9日至12月1日登場，遊客登山健行，可體驗東北角豐富的自然生態與人文風情，在秋意微涼的時節，感受這條古意盎然、兼具知性與感性的草嶺古道。

一家四口泡湯…公公鎖浴室溺斃！

一家四口泡湯…公公鎖浴室溺斃！

趁旅展優惠來羅東村却好好享受！

趁旅展優惠來羅東村却好好享受！

快來搶！1.6億宜蘭秋冬旅遊補助　下月中將用光

快來搶！1.6億宜蘭秋冬旅遊補助　下月中將用光

1個字4千元！不滿判決電話恐嚇書記官　男子挨罰12萬元

1個字4千元！不滿判決電話恐嚇書記官　男子挨罰12萬元

關鍵字：

宜蘭三星蔥

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

67歲婦成功產女嬰　2老：有退休金撫養

女警醉誘7上司壞壞　同事全知情

趙斗順「清晰長相」首公開　專家：他會再犯！

日本AV驚見台灣美人妻！達人：當我們瞎了嗎

爸媽缺席家長會　男孩「持刀坐27F」絕望了

顧問團笑不出來！韓國瑜這樣答退休政策

野營半夜突感溫暖　他睜眼嚇一跳

台東知名麵店摔死小貓　畫面曝光

台中男和國一小女友愛愛下場超慘　她求情：我主動的

老太太廚房掛700年前古畫！可賣2億

桃園檳榔攤傳「清脆掌聲」　外送員苦等10分鐘曝後續

鍾欣怡「我不需要你」結婚5年爆冷戰老公！

華晨宇沒搶到票　履行諾言「真的剃禿了」！

林采緹搬回娘家提心願！

鄰居出殯！　她家門前出現一包砂糖

更多

最夯影音

更多
A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！

A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！
頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

「音樂劇」演唱《給朱利安》獲好評！　蕭敬騰《聲林2》猛誇艾文「很會演耶」

「音樂劇」演唱《給朱利安》獲好評！　蕭敬騰《聲林2》猛誇艾文「很會演耶」

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面