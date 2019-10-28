集貨場550公斤三星蔥遭搬空　警72小時逮2賊追回8萬贓款

記者游芳男／宜蘭報導

著名宜蘭三星蔥，23日首次發生蔥農放在三星鄉萬富集貨場騎樓的37箱550公斤青蔥遭竊案，13名蔥農損失14萬元多，蔥農們大罵「真夭壽喔！」三星警方抽絲剝繭，26日逮獲將竊來三星蔥包裝箱更換販售，並將原包裝燒毀的沈、廖姓2竊賊，並追回贓款8萬多元，2人被依竊盜罪移送偵辦。

▲三星鄉萬富集貨場14萬元550公斤三星蔥不翼而飛，警72小時逮2竊贓追回贓款8萬多元。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

「真夭壽喔！裝箱的三星蔥也敢偷」交蔥5箱約100公斤，損失約2萬多元的黃姓蔥農說，種蔥10多年來第1次遇到這種事。著名的宜蘭三星蔥，23日蔥農放在三星鄉萬富集貨場騎樓的37箱550公斤青蔥遭竊，13名蔥農損失14萬元多。

三星鄉農會總幹事謝志旭表示，23日下午蔥農陸續放在三星鄉萬富集貨場騎樓待運北市拍賣的青蔥共有61件，但託運的貨車下午4時許來載運時，點交時才發現37箱550公斤的青蔥，不翼而飛。失竊時間點約在23日下午3時10分至3時30分之間。

▲全國知名的宜蘭三星蔥。（圖／記者游芳男攝）

警方調閱路口相關監視器，鎖定一輛可疑貨車，並追查到將竊來三星蔥包裝箱更換販售，並將原包裝燒毀的沈、廖姓2竊賊，並追回贓款8萬多元。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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