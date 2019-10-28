玉山主峰被撒金紙！玉管處撿到發怒「這不是尊重山林」　山友氣炸：真沒水準

▲玉山主峰被撒金紙。（圖／翻攝玉山國家公園臉書）

記者陳韻如／綜合報導

「撒金紙不代表你尊敬這片山林」！玉山主峰線上27日被人發現布滿了金紙，且四處亂飛，髒亂不堪，玉管處在接獲消息後，立刻派人前往清理，而針對撒金紙一事，玉山國家公園臉書也發文強調，「未來若是在現場目擊類似情形，將立即開單告發」。

玉山國家公園27日在臉書貼出這起事件，表示玉山主峰線上的金紙已由與管處同仁清理完畢，但因為金紙重量輕，只要稍有風吹，就會四處飛舞，也增加了清理難度，玉管處同仁也不禁怒喊，「撒金紙不代表你尊敬這片山林，四處飛超難撿」。

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▲玉管處人員撿了一帶的金紙，玉山國家公園臉書事後則發文怒斥，「撒金紙不代表你尊敬這片山林」。（圖／翻攝玉山國家公園臉書）

另外，玉山國家公園強調，「未來如果我們在現場目擊有民眾撒金紙或紙削情況，將立即開單告發，並要求恢復原狀，另外想請各位山友協助，如果現場目擊前述情況，請立即制止，並拍照錄影存證，送本處追查並告發，以維持山林原始環境」。

這起事件一曝光，立刻引來大批山友怒罵，「撒金紙，真的沒水準！」、「真是莫名其妙！你自己不做好登山準備，讓你灑一噸金紙，一樣被山收走！」、「没有公德心的人爬什麽山」。

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