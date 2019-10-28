騎車衝阿里山！被討45元飯錢...高雄妹冏問「100元補貼」　同事背後狂嘴下場糗

▲原po一路上沒休息時間，出車出人最後還被埋怨。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友應同事邀約，騎車到阿里山遊玩，事前兩人共同規畫行程，也講好對方補貼100塊油錢；沒想到，對方後來主動討45元午餐錢，提到車費時還臉臭想反悔；最扯的是，還在背後和其他人抱怨。

女網友在「爆廢公社二館」娓娓道來，幾個月前，同事（簡稱A女）被朋友放鴿子，所以主動約她上阿里山玩，於是她就成了「司機」，從高雄載對方到嘉義縣市及阿里山。

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當初，出遊行程是她倆一起規劃的，也事前講好對方補貼100塊錢車費，由於旅途中，45元午餐錢和25元飲料是由A女先出，女網友原本還好心打算，讓她出飯錢即可，就不跟她多要了，怎料對方反而主動算起總帳，直說「飯錢飲料錢拿來。」

▲阿里山國家森林遊樂區。（圖／台鐵局提供）

聞言，她也不想裝客氣了，秒回敬道「好啊，那來回車資100」，結果A女立刻臉垮，先是臭臉要求付一半，後來才妥協，說用飯錢飲料錢抵，然後剩下的錢也乾脆不給了。

更離譜的是，A女事後跟其他同事靠北，說她收太多錢，沒想到傳回原po耳裡，這讓她氣憤又傻眼，「都說好了妳也答應了，為什麼要這樣背後講我。搭到嘉義來回230元，租機車大概300-400，然後跑遍嘉義縣市，導航用我手機，機車我出，妳也沒有要幫忙騎的意思，真的完全就覺得我是應該的。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

無奈的她不禁好奇，「如果你今天騎自己的車子或開車，不管是載朋友同事同學出去玩，你會收油錢或車資嗎？我朋友都會給我油錢，有時真的不知道該不該收，但一出門就是東南西北跑。」同時，她也強調，對方只是同事，還稱不上朋友。

看完原po的遭遇，網友們也燃起一把火，「下次幫她叫靈車」、「大家出去玩就AA制啊」、「100還嫌貴？拒絕往來了，租機車也不只這價格」、「妳同事是不是乞丐啊」、「100元看清一個人，值了」、「還好我朋友都直接拿出信用卡加油，沒第二句話」。

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