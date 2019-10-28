土黃浪犬遭毒殺！「口吐白沫」巡邏箱前嚥氣　民眾怒：牠是要警察幫忙緝凶

▲浪狗疑似被毒死，網友氣憤希望警方能揪出兇手。（圖／翻攝自Facebook／南投人聊天室，以下同）

記者唐詠絮／南投報導

又傳毒狗！臉書《南投人聊天室》有網友po出1隻黃色浪犬口吐白沫、倒臥在南投市舊福利中心對面草地的水溝蓋上，疑似誤食毒物而死亡，死狀相當悽慘；由於浪狗陳屍地點附近設有南投警分局設的巡邏箱，民眾都說，「浪狗是要波麗士大人替其主持公道」，也立即打電話向警方報案，警方也已經調閱監視器調查。

▲浪狗疑似被毒死。

原PO表示，這隻是在南投文化中心正下方舊福利中心對面空地發現的流浪狗，經過當地民眾發現通報里長，里長到場勘察後確定是被有心人士毒害，已由里長向南投警分局告發不法行為，也有請警方調閱路口監視器揪出不法之徒。

▲浪狗陳屍附近有警方巡邏箱。

原PO留言說，「倘若你不喜歡流浪貓狗也不需要去傷害牠，而且牠們一定也不喜歡在外面流浪苟且偷生，好好一個人何必去殘害動物，你不覺得可恥、可憐又可惡嗎，更何況你毒狗的行為是違法的！」

PO文一出，隨即引發網友熱烈討論，也分享到其他網站，網友也說，這隻可憐的浪浪一定是有靈性，最後一口氣才會選在警方設的巡邏箱附近倒下，希望警察能將這名沒有人性的毒狗人士繩之以法，更企盼不要再有毒狗虐狗事件發生。

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