　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美軍擊殺IS首腦巴格達迪始末　極端派恐號召報復…全球高度戒備！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼「伊斯蘭國」（ISIS）公布首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）談話的影片。（圖／路透）

▲ 美國政府懸賞2500萬美金換巴格達迪的人頭。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普27日證實伊斯蘭國（IS）首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）已死的消息，被視為任內一大政績，勘比前美國總統歐巴馬擊斃蓋達組織領袖賓拉登，也為明年選情加分。但伊斯蘭國並未被完全殲滅，意識型態所帶來的危險仍舊存在，庫德族為首的「敘利亞民主力量」甚至預測，分散在各地的伊斯蘭國剩餘成員將會把巴格達迪的死當作號召，發動報復攻擊。

幕僚妻子雙重背叛　巴格達迪藏身點曝光

在美國陸軍反恐特種部隊「三角洲部隊」（Delta Force）的突襲行動之下，帶著3名孩子逃命的巴格達迪引爆自殺背心，經現場DNA檢測，確認巴格達迪已死。

▼ 美軍轟炸後的空拍畫面曝光。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

路透獨家報導，巴格達迪的主要心腹幕僚之一艾塔維（Ismael al-Ethawi）向伊拉克情報官員供出藏匿路線地點及移動方式，也提供自己在內等5名幹部的詳細資料。另據《紐約時報》取得的內幕，此次行動早在去年夏天就已展開，在中情局（CIA）逮捕巴格達迪的妻子及一名部下後，確認他在伊德利卜省巴里沙（Barisha）村莊的藏身地點。

►IS領袖巴格達迪敗露！因遭幕僚、妻子雙重背叛　藏「最危險」地區自爆亡

▲伊斯蘭國首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）。（圖／路透社）

特種部隊2小時攻堅　川普白宮即時觀戰

美軍與軍犬搭乘的8架直升機從中東某處軍事基地起飛，成功壓制對方的第一波攻勢後，安全著陸。部隊在短短幾秒內炸穿牆壁，迅速控制宅院內部的所有人員，有的人被槍殺、有的人選擇投降，數名伊斯蘭國武裝份子也被關押。

隨後，巴格達迪帶著3名年幼的孩子逃命，先是來到住處下方的隱密空間，接著逃到隧道，但斷然拒絕向美軍投降。根據川普的說法，當時巴格達迪被軍犬追趕，陷入絕境，哭泣、尖叫，隨後引爆自殺背心，一舉奪走自己與孩子們的性命，隧道隨後坍塌。

▼ 房子早已變成廢墟。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國突襲伊斯蘭國（IS）首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）住處。圖為人們看著被炸成廢墟的房子。（圖／達志影像／美聯社）

巴格達迪的住處事後被美軍搜索，伊斯蘭國未來計畫等高度敏感的資料文件也被帶走，一行人依照原路返回基地。遠在美國白宮的川普和副總統彭斯等人一同接收最新戰況，他形容，全程就像是在看電影一樣。談及巴格達迪的死，美國國防部長艾斯博（Mark Esper）事後受訪表示，其實原本是想要活捉，但因為他不肯投降，最後引爆炸彈背心自殺。

►美軍特種部隊2小時攻堅還原！巴格達迪藏身處炸成廢墟　川普白宮即時觀戰
 ►巴格達迪自爆亡「國際反恐轉捩點」　美防長：原想活捉…

▼美國官員聚集在白宮，接收最新戰況。（圖／路透）

▲▼美國27日證實伊斯蘭國（IS）首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）死於美軍突襲行動。（圖／路透）

美軍突擊行動以「她」為名　遺體迄今未尋獲

事實上，這次的軍事行動是以美籍人權救援工作者穆勒（Kayla Mueller）命名。穆勒2012年前往土耳其與敘利亞邊境幫助逃離家園的難民，但卻在2013年被綁架，甚至傳出被巴格達迪強取為妻、多次遭到性侵虐待，最終死於空襲，享年26歲。

►被巴格達迪強娶性侵　美軍突擊行動以「她」為名…家屬淚訴：還未找到遺體

▼遭伊斯蘭國殺害的美籍志工穆勒（Kayla Mueller）。（圖／翻攝自推特／Hananya Naftali）

藏身蓋達地盤、禁用電子設備　行蹤仍曝光

令人關注的是，行蹤詭譎、鮮少露面的巴格達迪，其實就藏身在蓋達組織（al-Qaida）先前掌控的區域，且嚴格禁止身邊的人使用任何電子設備。根據國安諮詢公司「政治風險評估」（Political Risk Assessment）創辦人賽門（Jeffrey Simon）的說法，「巴格達迪很有可能透過四處移動，避免追查，但是被找到只是時間早晚的問題。」

►美政府懸賞7億！IS首領巴格達迪「藏匿敵窟、禁電子設備」仍被突襲自爆亡

▼  巴格達迪的死訊引起全球關注。（圖／路透）

▲▼ 美國總統川普27日證實伊斯蘭國（IS）首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）死於美軍突襲行動。（圖／路透）

傳「教授」接班領導IS　巴格達迪早已退居幕後

只不過，就在美國政府證實巴格達迪的死訊之後，《新聞周刊》等外媒接著爆料，其實巴格達迪早就不再參與組織日常事務與營運，並於今年8月就欽點伊拉克海珊政權前軍官卡拉達什（Abdullah Qardash）作為接班人。熟稔IS戰略的伊拉克前安全顧問拉希夫（Fadhil Abu Ragheef）表示，卡拉達什很有可能重拾死亡崇拜模式，「襲擊不會因為他而增加，但會更加具體。」

►IS接班人傳已繼任！「教授」卡拉達什上位　巴格達迪早有準備

▼卡拉達什被稱為「教授」，曾是組織內部「2號人物」艾佛里（Abu Alaa al-Afri）生前的心腹。（圖／翻攝自維基百科）

▲▼ 伊斯蘭國（IS）首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）外傳今年8月已欽點伊拉克海珊政權的前軍官卡拉達什（Abdullah Qardash）當接班人。（圖／翻攝自維基百科）

聖戰士蠢蠢欲動　恐因巴格達迪之死士氣大振釀報復

今年3月，伊斯蘭國失去敘利亞東部巴古茲鎮（Baghuz）的最後據點後，組織成員已漸漸朝著伊拉克、沙烏地阿拉伯、突尼西亞的三大主要勢力靠攏，而卡拉達什如今必須面對眼前的分裂局面。

對伊斯蘭國來說，雖然巴格達迪的死訊是一大打擊，但也可能以此作為號召力量，醞釀報復行動。賽德情報集團（SITE Intelligence Group）提到，回首聖戰士運動的過往發展，組織並不會因為領袖身亡而消失；敘利亞民主力量總司令艾布迪（Mazloum Abdi）更說，未來可能有人為巴格達迪的死採取報復行動，「這一切都有可能發生。」

▼ 川普現身記者會之前，先在推特發文提到「剛剛發生大事」。（圖／路透）

▲▼ 美國總統川普27日證實伊斯蘭國（IS）首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）死於美軍突襲行動。（圖／路透）

談及今後局勢，華盛頓全球政策中心創始主任卜哈瑞（Kamran Bokhari）坦言，現階段讓伊斯蘭國再度崛起的潛在地緣政治條件依舊存在，足夠讓巴格達迪支持者捲土重來。彭博報導，伊斯蘭國的勢力仍舊不容小覷，如今關鍵在於，剩餘支持者能否進行大規模報復。

英國強生政府已喊話，強調對抗伊斯蘭國的這場戰役尚未結束，而法國內政部長卡斯塔納（Christophe Castaner）也致函各大單位保持最高戒備，防止報復行動。

▼ 巴格達迪曾經多次傳過死訊。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼組織伊斯蘭國、IS、巴格達迪 。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
變態男虐死9貓後神隱「鍋子打到頭變形」　雲端百張影照曝光貓地
女友恩愛完每次都掛病號！男大生超勇敢「讓下面上刀台」終結惡夢
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

激情男女嗨到飛機座位上「野戰」　空姐霸氣阻止：把鳥收進去！

美軍擊殺IS首腦巴格達迪始末　極端派恐號召報復…全球高度戒備！

慎入！他嘴唇被蟲卵寄生　醫生一擠「超肥嫩幼蟲」不停蠕動...網嚇歪

日本確定改寫「先姓後名」　盼2020東京奧運前全面統一

他年輕跑船苦攢「1個月薪水」買錶犒賞自己　51年後飆破150萬！

神龍攜6顆龍珠加持超嗨！　巴黎聖日耳曼4比0擊退馬賽　

沒使用也爆炸！女歌手夢中被濃煙嗆醒　「行動電源」竄20公分高火光

曾被當女巫虐待！萬聖節前迎「國際貓日」　鴿子中找灰貓「18秒內比常人強」

撤軍是假的？川普宣布部分美軍留守「敘利亞油田」　鷹派議員：雙贏

把能量飲料當水每天「狂喝8至10罐」　26歲健康男突然心臟病發

A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！

頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

「音樂劇」演唱《給朱利安》獲好評！　蕭敬騰《聲林2》猛誇艾文「很會演耶」

張文綺一句「男人要有味道是要擼..」　小鬼老司機上身..全場只有他懂XDD

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

同志遊行竟巧遇觀音、龍女下凡！腳踩蓮花「高速飄移」路人瘋搶拍

台北同志遊行「觀音下凡」！　腳踩蓮花高速飄移路人全看傻

伊斯蘭國領袖傳身亡！　美媒：死於美軍在敘利亞的行動中

萌汪首見小奴才秒變「妹控」！暖心陪學步...媽感動：一起長大

激情男女嗨到飛機座位上「野戰」　空姐霸氣阻止：把鳥收進去！

美軍擊殺IS首腦巴格達迪始末　極端派恐號召報復…全球高度戒備！

慎入！他嘴唇被蟲卵寄生　醫生一擠「超肥嫩幼蟲」不停蠕動...網嚇歪

日本確定改寫「先姓後名」　盼2020東京奧運前全面統一

他年輕跑船苦攢「1個月薪水」買錶犒賞自己　51年後飆破150萬！

神龍攜6顆龍珠加持超嗨！　巴黎聖日耳曼4比0擊退馬賽　

沒使用也爆炸！女歌手夢中被濃煙嗆醒　「行動電源」竄20公分高火光

曾被當女巫虐待！萬聖節前迎「國際貓日」　鴿子中找灰貓「18秒內比常人強」

撤軍是假的？川普宣布部分美軍留守「敘利亞油田」　鷹派議員：雙贏

把能量飲料當水每天「狂喝8至10罐」　26歲健康男突然心臟病發

史上首位！「小柯瑞」楊恩開季2戰至少35分+5顆三分　正牌咖哩外線20投4中

先清水鰲峰後大甲鐵砧　蔡其昌爭取2億多打造「海線雙丘」

議員質詢陳同佳若出現台南？　黃偉哲秒答：依現行犯逮捕

世界第一台摩托車竟是汽車大廠打造！最高時速僅11km／h

虐9貓新竹變態男投案了！　警證實：人已在警局

超級比一比　黃偉哲辦農產行銷活動比賴神多尤榮智肯定

M1A2T戰車採購案　11月與美方簽署發價書

騎車衝阿里山！被討45元飯錢...高雄妹冏問「100元補貼」　同事背後狂嘴下場糗

差18歲的愛情不受祝福…女痛心提分手　男友淡淡說「再見」後上吊死在陽台

竹聯弘仁會小弟開詐騙機房　長腿妹用IG搭訕上百人遭詐千萬

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

國際熱門新聞

女警醉誘7上司壞壞　同事全知情

老太太廚房掛700年前古畫！可賣2億

即／台男涉性侵16歲少女　在菲律賓被捕

IS領袖自爆亡　遭幕僚、妻子雙背叛

39凍屍案「6越南籍家屬崩潰找人」　開車廂全是血手印

即／川普證實：IS首領巴格達迪真的死了

她天天寄簡訊給亡父　4年後竟收到回覆

空服員走進駕駛艙　iPad直播廁所

39凍屍死者「比中獎還幸運」　冷血人口販開價54萬原路重現

這張寶可夢卡片600萬　　全球僅39張超稀有

川普：巴格達迪如喪家犬　哭喊自爆而亡

美議員裸體呼麻　和「男女下屬」搞不倫

中國人妻悲歌　夫欠錢「妻遭人蛇集團逼進貨櫃」還債

越南24戶家庭報案...「家人在歐洲失蹤」

更多熱門

相關新聞

美軍空襲沒證據　俄懷疑ISIS首領死訊

美軍空襲沒證據　俄懷疑ISIS首領死訊

俄羅斯國防部27日表示，針對伊斯蘭國首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）引爆炸彈身亡一事，目前尚未接收到有關美軍具體行動的可靠消息來源，或許只是另一場的「殲滅」行動，畢竟從2014年以來，已經傳出「無數次」（umpteenth）有關巴格達迪的死訊，但最後他總是會復活。

美最新航母福特號展開海試　2024前部署

美最新航母福特號展開海試　2024前部署

IS接班人　「教授」卡拉達什上位

IS接班人　「教授」卡拉達什上位

潛水發現泡水車　找到失蹤26年男屍

潛水發現泡水車　找到失蹤26年男屍

關鍵字：

巴格達迪Abu Bakr al-Baghdadi伊斯蘭國IS川普白宮美軍北美要聞國際國際軍武

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

67歲婦成功產女嬰　2老：有退休金撫養

鍾欣怡「我不需要你」結婚5年爆冷戰老公！

女警醉誘7上司壞壞　同事全知情

被石頭砸中頭　他34歲仍童顏童身

趙斗順「清晰長相」首公開　專家：他會再犯！

日本AV驚見台灣美人妻！達人：當我們瞎了嗎

爸媽缺席家長會　男孩「持刀坐27F」絕望了

桃園檳榔攤傳「清脆掌聲」　外送員苦等10分鐘曝後續

台東知名麵店摔死小貓　畫面曝光

野營半夜突感溫暖　他睜眼嚇一跳

影／張國煒親駕星宇新機回台

台中男和國一小女友愛愛下場超慘　她求情：我主動的

顧問團笑不出來！韓國瑜這樣答退休政策

華晨宇沒搶到票　履行諾言「真的剃禿了」！

老太太廚房掛700年前古畫！可賣2億

更多

最夯影音

更多
A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！

A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！
頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

「音樂劇」演唱《給朱利安》獲好評！　蕭敬騰《聲林2》猛誇艾文「很會演耶」

「音樂劇」演唱《給朱利安》獲好評！　蕭敬騰《聲林2》猛誇艾文「很會演耶」

張文綺一句「男人要有味道是要擼..」　小鬼老司機上身..全場只有他懂XDD

張文綺一句「男人要有味道是要擼..」　小鬼老司機上身..全場只有他懂XDD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面