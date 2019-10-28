美軍擊殺IS首腦巴格達迪始末　極端派恐號召報復…全球高度戒備！

▲ 美國政府懸賞2500萬美金換巴格達迪的人頭。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普27日證實伊斯蘭國（IS）首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）已死的消息，被視為任內一大政績，勘比前美國總統歐巴馬擊斃蓋達組織領袖賓拉登，也為明年選情加分。但伊斯蘭國並未被完全殲滅，意識型態所帶來的危險仍舊存在，庫德族為首的「敘利亞民主力量」甚至預測，分散在各地的伊斯蘭國剩餘成員將會把巴格達迪的死當作號召，發動報復攻擊。

幕僚妻子雙重背叛 巴格達迪藏身點曝光

在美國陸軍反恐特種部隊「三角洲部隊」（Delta Force）的突襲行動之下，帶著3名孩子逃命的巴格達迪引爆自殺背心，經現場DNA檢測，確認巴格達迪已死。

▼ 美軍轟炸後的空拍畫面曝光。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

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路透獨家報導，巴格達迪的主要心腹幕僚之一艾塔維（Ismael al-Ethawi）向伊拉克情報官員供出藏匿路線地點及移動方式，也提供自己在內等5名幹部的詳細資料。另據《紐約時報》取得的內幕，此次行動早在去年夏天就已展開，在中情局（CIA）逮捕巴格達迪的妻子及一名部下後，確認他在伊德利卜省巴里沙（Barisha）村莊的藏身地點。

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特種部隊2小時攻堅 川普白宮即時觀戰

美軍與軍犬搭乘的8架直升機從中東某處軍事基地起飛，成功壓制對方的第一波攻勢後，安全著陸。部隊在短短幾秒內炸穿牆壁，迅速控制宅院內部的所有人員，有的人被槍殺、有的人選擇投降，數名伊斯蘭國武裝份子也被關押。

隨後，巴格達迪帶著3名年幼的孩子逃命，先是來到住處下方的隱密空間，接著逃到隧道，但斷然拒絕向美軍投降。根據川普的說法，當時巴格達迪被軍犬追趕，陷入絕境，哭泣、尖叫，隨後引爆自殺背心，一舉奪走自己與孩子們的性命，隧道隨後坍塌。

▼ 房子早已變成廢墟。（圖／達志影像／美聯社）

巴格達迪的住處事後被美軍搜索，伊斯蘭國未來計畫等高度敏感的資料文件也被帶走，一行人依照原路返回基地。遠在美國白宮的川普和副總統彭斯等人一同接收最新戰況，他形容，全程就像是在看電影一樣。談及巴格達迪的死，美國國防部長艾斯博（Mark Esper）事後受訪表示，其實原本是想要活捉，但因為他不肯投降，最後引爆炸彈背心自殺。

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▼美國官員聚集在白宮，接收最新戰況。（圖／路透）

美軍突擊行動以「她」為名 遺體迄今未尋獲

事實上，這次的軍事行動是以美籍人權救援工作者穆勒（Kayla Mueller）命名。穆勒2012年前往土耳其與敘利亞邊境幫助逃離家園的難民，但卻在2013年被綁架，甚至傳出被巴格達迪強取為妻、多次遭到性侵虐待，最終死於空襲，享年26歲。

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▼遭伊斯蘭國殺害的美籍志工穆勒（Kayla Mueller）。（圖／翻攝自推特／Hananya Naftali）

藏身蓋達地盤、禁用電子設備 行蹤仍曝光

令人關注的是，行蹤詭譎、鮮少露面的巴格達迪，其實就藏身在蓋達組織（al-Qaida）先前掌控的區域，且嚴格禁止身邊的人使用任何電子設備。根據國安諮詢公司「政治風險評估」（Political Risk Assessment）創辦人賽門（Jeffrey Simon）的說法，「巴格達迪很有可能透過四處移動，避免追查，但是被找到只是時間早晚的問題。」

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▼ 巴格達迪的死訊引起全球關注。（圖／路透）

傳「教授」接班領導IS 巴格達迪早已退居幕後

只不過，就在美國政府證實巴格達迪的死訊之後，《新聞周刊》等外媒接著爆料，其實巴格達迪早就不再參與組織日常事務與營運，並於今年8月就欽點伊拉克海珊政權前軍官卡拉達什（Abdullah Qardash）作為接班人。熟稔IS戰略的伊拉克前安全顧問拉希夫（Fadhil Abu Ragheef）表示，卡拉達什很有可能重拾死亡崇拜模式，「襲擊不會因為他而增加，但會更加具體。」

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▼卡拉達什被稱為「教授」，曾是組織內部「2號人物」艾佛里（Abu Alaa al-Afri）生前的心腹。（圖／翻攝自維基百科）

聖戰士蠢蠢欲動 恐因巴格達迪之死士氣大振釀報復

今年3月，伊斯蘭國失去敘利亞東部巴古茲鎮（Baghuz）的最後據點後，組織成員已漸漸朝著伊拉克、沙烏地阿拉伯、突尼西亞的三大主要勢力靠攏，而卡拉達什如今必須面對眼前的分裂局面。

對伊斯蘭國來說，雖然巴格達迪的死訊是一大打擊，但也可能以此作為號召力量，醞釀報復行動。賽德情報集團（SITE Intelligence Group）提到，回首聖戰士運動的過往發展，組織並不會因為領袖身亡而消失；敘利亞民主力量總司令艾布迪（Mazloum Abdi）更說，未來可能有人為巴格達迪的死採取報復行動，「這一切都有可能發生。」

▼ 川普現身記者會之前，先在推特發文提到「剛剛發生大事」。（圖／路透）

談及今後局勢，華盛頓全球政策中心創始主任卜哈瑞（Kamran Bokhari）坦言，現階段讓伊斯蘭國再度崛起的潛在地緣政治條件依舊存在，足夠讓巴格達迪支持者捲土重來。彭博報導，伊斯蘭國的勢力仍舊不容小覷，如今關鍵在於，剩餘支持者能否進行大規模報復。

英國強生政府已喊話，強調對抗伊斯蘭國的這場戰役尚未結束，而法國內政部長卡斯塔納（Christophe Castaner）也致函各大單位保持最高戒備，防止報復行動。

▼ 巴格達迪曾經多次傳過死訊。（圖／達志影像／美聯社）