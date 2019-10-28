神龍攜6顆龍珠加持超嗨！　巴黎聖日耳曼4比0擊退馬賽　

實習記者許祐誠／綜合報導

許多人童年回憶中的人氣漫畫《七龍珠》，不只在亞洲擁有許多忠實粉絲，更有外國括起一陣旋風。像是今(28)日舉行的法甲第11輪的比賽中，勁旅巴黎聖日爾曼迎接踢館的馬賽，主場粉絲便在觀眾席上利用巨幕橫幅（Tifo），召喚漫畫中的神龍和6顆印著歷年來奪冠年份的龍珠，希望今年可以奪下總冠軍，成功湊齊7顆龍珠。

▲ 神龍和6顆印著奪冠年份的龍珠 。（圖／翻攝自Killers Fútbol臉書）

根據報導，全球發行數量超過2.5億本的《七龍珠》，劇情提到只要湊齊散落在世界上的7顆龍珠，即可召喚出神龍實現任何願望，沒想到巴黎聖日耳曼主場球迷為了幫球員集氣，竟然偷吃步先召喚出神龍和6顆龍珠，幫助球隊今天以4：0成功擊敗馬賽。

當神龍在大螢幕上曝光後，成功不少網友的目光，也引起雙方球迷之間互嗆。像是主場紛球迷一面倒支持召喚神龍，但也有網友在推特上嗆說，「我不明白他們為甚麼要把7顆水晶球放在年度冠軍上，但我們卻有8個。」

事實上，早在2018年2月26日，同樣是巴黎聖日爾曼主場對上馬賽的比賽中，球迷便召喚出《七龍珠》主角孫悟空出場，也許是希望球員可以像主角一樣化身為超級賽亞人，出面帶領球隊迎接勝利，當年巴黎聖日耳曼最後也成功在主場以3：0取勝。

▼ 2018年2月26日，巴黎聖日耳曼球隊在主場升起孫悟空的巨幕橫幅。（圖／翻攝新浪網）



日本漫畫家鳥山明創作的格鬥冒險漫畫《七龍珠》，劇情主要圍繞在「冒險」、「努力」、「友情」、「戰鬥」等主題的長篇冒險漫畫，自1984年問世以來，成功在全球括起一陣旋風，之後更陸續發行動畫、電影、遊戲等作品，其中動畫被翻譯成多達24種語言，在台灣、美國、俄羅斯、墨西哥、南韓等超過70個國家播放。

