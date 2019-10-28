夢到亡父幾天後「妹妹聽了大吃一驚」　女兒：原來爸爸來訴苦了！

▲原PO說，夢到爸爸在一間小吃店，「祂自己坐在角落，只有簡單一碗飯。」（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友夢到過世的爸爸，後來她跟妹妹閒聊夢中的內容，讓妹妹聽了大吃一驚，「我並不知道，原來爸爸來訴苦了！」也有人分享自己夢到亡父的經驗，「才知道老爸在法會開始前發現錢不夠，要我們多準備，因為我爸在下面欠錢。」

原PO近日在「靈異公社」臉書社團說，外公過世後，70幾歲的外婆一個人住，「我便跑去陪伴她」；某日山上法會，她跟外婆說要去祭拜爸爸，「外婆一聽脫口說妳又要去台北了哦，那晚上才會回來吧！」

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「原來她也習慣有人陪的日子了，心中頓時糾結了」，原PO表示，可能日有所思，當天入睡後夢到去看爸爸，在一家舊式小吃店裡，「祂自己坐在角落，只有簡單一碗飯。我看了很不捨，問祂還需要什麼，祂說要一碗湯，叫了後就醒了。」

▼原PO後來才知道原來爸爸是來訴苦。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

原PO指出，當時睡太晚了，從基隆到三芝路途遙遠，想想弟妹會去，就沒去留下陪外婆；數日後，和妹妹閒聊做了這個夢很好笑，「妹妹大吃一驚，說媽媽這次要他們上去寶塔再買便當、供品即可，誰知一上去才發現餐飲部整修中，只有餅乾、飲料。可我並不知道，原來爸爸來訴苦了！」

對此，有網友留言，「我有點羨慕妳，爸爸會讓妳夢到，雖然是訴苦，但至少讓妳看到祂。但我未婚夫都不讓我夢見祂。」原PO回「可是有人說其實沒夢到就是過得好，不用掛心。」

也有人分享夢到亡父的經驗說，去年幫爸爸做法會當天清晨，「我夢到我爸在法會現場臉色難看，好像想告訴我什麼。出發路上，我跟我媽說，我們都沒多想，想說要做法會了，祂應該很開心去那等了。」

該網友表示，法會完，家人們還是一直夢到爸爸要訴苦的樣子，最後上山請示佛祖，「原來是我爸要說我們燒3包金紙不夠，還要3包。才知道老爸在法會開始前發現錢不夠，要我們多準備，因為我爸在下面欠錢。」

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