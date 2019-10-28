韓國瑜「我長得像很傻的樣子？」　黃創夏酸：盲信的人才真傻！





▲韓國瑜。（圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜「請韓假」後，積極前往台灣各地跑總統選舉行程，然而幾乎每天都會開出新的支票，其支票內容引發不少爭議。歷經短短一周內3張支票轉彎，韓國瑜26日前往澎湖時就顯得較保守，僅含蓄回應「會研擬看看」，還直言「我長得像很傻的樣子嗎？」對此，名嘴黃創夏回酸，「盲信的人群們，才是真傻！」

回顧韓國瑜這一周開出的支票，包括韓國瑜在20日說故宮文物一次展出，結果韓國瑜國政顧問團總召張善政24日緩頰是「數位故宮」、韓國瑜20日說3000公尺以上高山廣設升旗台，結果24日改口稱「我昨天就說不可能了！」，以及韓國瑜25日說要讓大學生、研究生去國外交換一年，且費用他會想辦法解決，結果26日變成政府負擔一半，還多加排富條款。

韓國瑜政策改口引起網友熱議，也被許多政治人物或名嘴拿來做文章，使韓國瑜26日在澎湖與地方基層幹部舉行1個小時的座談會時，針對有民眾認為澎湖交通不方便，希望能有海底隧道等提案，他僅保守回應「海底隧道這個大工程，我不敢隨便承諾。」

隨後韓國瑜補充，他之前說高山掛國旗可以來了解看看，結果就被黑韓攻擊傻瓜腦袋不清楚，「我長得像很傻的樣子嗎？」所以海底隧道這個重大工程必須評估，不能立刻答覆。

針對韓國瑜酸說「我長得像很傻的樣子嗎？」，黃創夏27日晚間回應，「一點都不，那些盲從丶盲信的人群們，才是真傻！至於那些明知一切都大有問題，又幫忙鬼扯淡的，叫做『裝傻』！」

而網友們則在黃創夏貼文下方留言說，「他自我認知錯誤，他不是傻子，其實是騙子」、「裝睡的叫不醒，裝傻的教不會」、「高雄市民的我們絕對下架烙跑市長」、「同感，那些人才是很傻」、「他太自以為了！」前民進黨立委林濁水也回應，「爭權奪利很太精明了，不夠做事倒蠻傻的」。

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▼黃創夏談韓國瑜，林濁水也在下方留言回應。（圖／翻攝自黃創夏臉書粉專）