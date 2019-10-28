外送員從B1送到1樓！　天兵高中師「花2倍錢吃樓下學餐」　網笑：真的付二代

▲訂外送結果訂到樓下學餐。（圖／翻攝自PTT）



記者黃可昀／綜合報導

一名在學校教書的網友，上周和同事一起用UberEats訂午餐，他們選了一家新開幕且剛好在學校附近的南洋料理，並請外送員把餐點送到學校側門，但過不久卻接到外送員打來問，「你們到底在哪個門啊？」經過一番雞同鴨講後，才發現自己訂的餐廳竟然就在辦公室樓下，根本鬧了一場大烏龍。

原PO在PTT表示，由於教師辦公室距離學校側門最近，所以當天依照老樣子，請外送員送到側門，但對方卻一頭霧水，還再三確認真的是在側門嗎？後來順利和外送員碰面，對方馬上激動地問，「你們知道這家餐廳在你們學校B1嗎？」

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▲外送平台價錢將近實體店面的2倍。（圖／翻攝自PTT）



他當下聽到這句話還難以置信地反問，「What！學生餐廳B1嗎？」原來自己和同事選中的這間南洋料理，根本就是樓下學生餐廳新開的店家，所以那間外送員是從學校大門出發，把餐送到學校側門，荒謬路線讓原PO頓時超羞恥，「我們還在那邊沾沾自喜，以為餐點很快到…但我們從辦公室（1樓）走到學生餐廳，明明只要下一層樓就可以了…」。

後來原PO和同事實在太好奇，打算到樓下看看這家餐廳真面目，想不到一看菜單更無言了，「發現我們付了將近double的錢，吃高中學生餐廳」，而且事後確認一遍餐廳位置，還真的就是顯示學校地址。

不少網友看完都狂補槍，「外送員薪資就靠你們了XD」、「哈哈哈哈外送員超有良心」、「有錢人的生活就是這麼樸實無華且枯燥」、「這個有笨有推」、「必須推，真的付二代。」

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