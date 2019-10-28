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助選員忙掃街拜、拜票　勞保局呼籲候選人需幫加保勞就保

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▲▼郭台銘景美遊街拜票。（圖／記者葉南州攝）

▲郭台銘景美遊街拜票，示意圖。（圖／記者葉南州攝）

記者余弦妙／台北報導

為了競爭2020大選，各個擬參選人及候選人皆卯足全力投入競選活動，對此，勞動部勞工保險局就指出，為保障從事競選活動工作人員的權益，擬參選人及候選人可向勞保局申請成立投保單位，為所僱用支薪的工作人員辦理參加勞工保險及就業保險。

勞保局表示，因應明(109)年1月11日總統、副總統與立委選舉將至，擬參選人可以監察院核發「政治獻金開戶許可函」等文件影本，為其所僱用從事競選工作人員辦理參加勞工保險及就業保險；未申請設立政治獻金專戶者，在向選委會登記為候選人後，可檢附選委會「受理登記為候選人之公文」等文件影本為從事競選工作的受僱人員辦理加保手續。

請繼續往下閱讀...

勞保局說，如果是現任立法委員競選連任者，仍得以原成立投保單位，為所僱用競選工作人員申報加保，不須另新成立投保單位。另外，為避免僱傭關係難以釐清，擬參選人及候選人不得為其配偶、本人及其配偶的「直系血親及其配偶」、「二親等之旁系血親及其配偶」申報加保。

最後，勞保局呼籲，因考量法定競選活動期間擬參選人及候選人常需要僱用員工進行掃街、拜票等競選活動，為避免競選工作人員因未加保發生職災事故，衍生各種責任歸屬問題，因此提醒擬參選人及候選人可為僱用員工辦理參加勞工保險及就業保險，以周延保障該等工作人員權益。

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