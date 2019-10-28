夫妻潛水6公尺深發現生鏽泡水車　裡面竟然坐著失蹤26年男屍！

▲當局接獲報案後，順利從水中拖出泡水車。（圖／翻攝自Facebook／Umatilla County Sheriff's Office）

記者李振慧／綜合報導

美國一對夫妻近來前往哥倫比亞河(Columbia River)潛水時，意外在6公尺水中發現一輛已經生鏽的泡水車，察覺情況有異的他們立即報案。警方耗費2小時將車拖出水面後，竟然在車內找到失蹤26年男子的遺體，目前正在進一步確認死者身分與死因。

發現水中男屍的女子塔爾伯特(Courtney Talbot)表示，她和丈夫原本是想幫朋友下水找對方的螺槳推進器，卻意外發現生鏽泡水車，原本他們沒有想太多，但後來潛水時又發現槍便決定報警，「我們想說有點不對勁，那台車看起來在那裡已經很久了，它不應該出現在那裡。」

塔爾伯特將車牌交給警方，意外發現車主是自1993年8月起失蹤的81歲車主梅納德(Maynard Koen)。警方進行長達2小時的打撈後，順利把泡水車拖出水面，發現有一具疑似是梅納德的男屍，據了解，警方當時為了尋找失蹤的他，搜索行動還跨越了3個州，但最後都一無所獲，目前已將在車上找到的錢包、身分證以及骨骼遺骸將由法醫，希望能查明死因。

梅納德的老友們接獲訊息也十分驚訝，咖啡店老闆詹森(Becky Jansen)表示，梅納德是她的常客之一，對方因為每週五喜歡搭火車進城，所以獲得了「星期五」這個綽號，「住在這個鎮上的人大家都認識梅納德，他常在鎮上走動，當他失蹤時，每個人都在揣測原因，很多人以為他只是終於決定要開車去旅行。」



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