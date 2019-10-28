秋芒銀色浪濤美景　2019草嶺古道芒花季開跑囉！

▲秋芒銀色浪濤美景，2019草嶺古道芒花季11月9日開跑囉！。（圖／東北角風官處提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

「2019風芒依舊 草嶺古道芒花季」即將在11月9日至12月1日登場，遊客登山健行，可體驗東北角豐富的自然生態與人文風情，在秋意微涼的時節，感受這條古意盎然、兼具知性與感性的草嶺古道。

每年在秋芒的銀色浪濤中，由東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處主辦的「草嶺古道芒花季」吸引許多民眾前往賞芒花、健走，並細心構思各項小活動，陪伴遊客度過快樂的時光！2019年活動特別邀請國立臺灣交響樂團，在11月9日開幕日上午10時至11時在福隆、下午3時至4時在大里兩地遊客中心演出銅管五重奏，陪伴遊客在秋日樂音中，感受已有兩百年歷史的古道風情與感動。

東北角風官處表示，草嶺古道長約8.5公里，途中有雄鎮蠻煙碑、虎字碑等古蹟，於制高點埡口可遠望龜山島和滿山的芒花。活動期間的每個例假日下午1時30分，在大里遊客中心邀請學校及街頭藝人演出精彩節目，古道上也有經典的攔路山賊、揚威的官兵以及神祕商人與遊客互動玩遊戲拿禮品。

最後前往大里天公廟可享用廟方免費提供的平安粥，讓大家都能平安幸福。另外，年底前到合作店家出示東北角之友粉絲專頁按讚即可享有優惠！





接駁車資訊，福隆遊客中心－遠望坑街口班次，上午8點至下午15點30分，約15分鐘1班；大里遊客中心－福隆遊客中心班次，上午11點30分至下午16點00分，約30分鐘1班；活動期間之週六、日，從福隆起站的台灣好行「黃金福隆線」配合繞行至遠望坑街口（接駁車皆需付費，請自備零錢）。以上相關資訊請參考活動網站。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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