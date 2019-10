巴格達迪自爆身亡　約翰遜：這是一個里程碑，但戰爭尚未結束

▲伊斯蘭國首領巴格達迪(Abu Bakr al-Baghdadi)被證實已經死亡。(圖/路透社)

實習記者施怡妏/綜合報導

美國總統川普27日證實,美軍特種部在敘利亞西北的邊境追殺極端組織「伊斯蘭國」(IS)的領導者巴格達迪(Abu Bakr al-Baghdadi),最後在隧道內引爆身上的炸彈背心自爆身亡。多國領袖認為,此一事件是重要的「轉捩點」和「里程碑」。英法兩國表示,打擊IS的戰鬥「尚未結束」,將持續尋找盟友一起合作。

綜合外媒報導,獵殺巴格達迪的行動在26日深夜11時,8架美軍直升機載著80名特種部隊,於敘利亞西北、易德利卜省的邊境小鎮巴里沙(Barisha)下降,突襲並包圍巴格達迪與其部隊。川普在twitter表示,「剛剛發生一件大事情!」隨後宣布,恐怖組織的頭目已經死亡了,在隧道內自爆,身旁還帶著三名孩子一起。

▲美國突襲伊斯蘭國(IS)首領巴格達迪住處。圖為人們看著被炸成廢墟的房子。(圖/達志影像/美聯社)

多國領袖聽到消息後,紛紛在網上發表自己的意見。英國首相鮑里斯‧約翰遜(Boris Johnson)在twitter表示,「巴格達迪之死,是反恐鬥爭中重要的里程碑,但與IS的戰爭尚未結束,將與盟友共同努力,一起消滅這些殺戮行為。」

The death of Baghdadi is an important moment in our fight against terror but the battle against the evil of Daesh is not yet over.



We will work with our coalition partners to bring an end to the murderous, barbaric activities of Daesh once and for all.