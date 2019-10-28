巴格達迪自爆身亡　約翰遜：這是一個里程碑，但戰爭尚未結束

▲伊斯蘭國首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）被證實已經死亡。（圖／路透社）
實習記者施怡妏／綜合報導
美國總統川普27日證實，美軍特種部在敘利亞西北的邊境追殺極端組織「伊斯蘭國」（IS）的領導者巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi），最後在隧道內引爆身上的炸彈背心自爆身亡。多國領袖認為，此一事件是重要的「轉捩點」和「里程碑」。英法兩國表示，打擊IS的戰鬥「尚未結束」，將持續尋找盟友一起合作。
綜合外媒報導，獵殺巴格達迪的行動在26日深夜11時，8架美軍直升機載著80名特種部隊，於敘利亞西北、易德利卜省的邊境小鎮巴里沙（Barisha）下降，突襲並包圍巴格達迪與其部隊。川普在twitter表示，「剛剛發生一件大事情！」隨後宣布，恐怖組織的頭目已經死亡了，在隧道內自爆，身旁還帶著三名孩子一起。
▲美國突襲伊斯蘭國（IS）首領巴格達迪住處。圖為人們看著被炸成廢墟的房子。（圖／達志影像／美聯社）
多國領袖聽到消息後，紛紛在網上發表自己的意見。英國首相鮑里斯‧約翰遜（Boris Johnson）在twitter表示，「巴格達迪之死，是反恐鬥爭中重要的里程碑，但與IS的戰爭尚未結束，將與盟友共同努力，一起消滅這些殺戮行為。」
The death of Baghdadi is an important moment in our fight against terror but the battle against the evil of Daesh is not yet over.— Boris Johnson (@BorisJohnson) October 27, 2019
We will work with our coalition partners to bring an end to the murderous, barbaric activities of Daesh once and for all.
法國總理馬克龍（Emmanuel Macron）表示，「巴格達迪的死對伊斯蘭國造成『沉重的打擊』，但這只是消滅伊斯蘭國的第一步。未來還要持續跟盟友一起並肩作戰，一起擊倒恐怖組織。」
Baghdadi : retraite anticipée pour un terroriste, mais pas pour son organisation. Nous poursuivrons le combat sans relâche contre Daech, avec nos partenaires, en nous adaptant aux nouvelles circonstances régionales. 1/2— Florence Parly (@florence_parly) October 27, 2019
以色列總理本傑明‧內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在聲明中表示，「我向川普總統表示祝賀，打敗頭目巴格達迪這項戰績令人敬佩。這個成果是一個重要的里程碑，但前方還有很長的路要走。」
巴林外交大臣哈立德‧本‧艾哈邁德‧哈利法（Khalid bin Ahmed Al Khalifa）再推特上表示，「伊斯蘭國頭目的死，是對IS組織致命的傷害。」
مقتل المجرم أبو بكر البغدادي يشكل ضربة قاصمة لتنظيم داعش الارهابي . نحيي الأشقاء و الحلفاء على جهدهم و نجاحهم في العثور عليه و التخلص منه #البغدادي— خالد بن أحمد (@khalidalkhalifa) October 27, 2019
土耳其總統的助手法赫丁‧阿爾通（Fahrettin Altun）在聲明中表示，「土耳其幫助美國和北約盟國，一起聯手將惡名昭彰的壞蛋繩之以法，為此我們感到很驕傲，土耳其一直都是反恐堡壘，之後將續跟其他國家一起合作，現在是聯手打及所有恐怖組織的時候了。」
Having paid the dearest price in the fight against Daesh, PKK/YPG, and other terrorist organizations, Turkey welcomes this development.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 27, 2019
I am confident that a decisive struggle against terrorism, in line with the spirit of alliance, will bring peace to all of humanity.