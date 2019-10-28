好遙遠！土銀要達到申設海外分行標準　要等到114年

▲土銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

土銀的資本適足率要達到申設海外分行，恐怕還有一段距離，立委關心，土銀的如果不透過政府參與增資的方式，以盈餘轉增資，到底何時才可以達標？土銀今（28）日到立法院財政委員會接受質詢，土銀董事長黃伯川表示，如果以盈餘不繳庫、轉增資的方式，資本適足率要等到114年才可以達到海外設置分行。

立法院財政委員會針對「土銀及財政部印刷廠109年業務計畫及營業預算」進行審查，財政部與土銀皆到立法院接受質詢。

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民進黨立委吳秉叡問及，土銀明年的存款預算為2兆5000多億元，但是放款的預算數為1兆9000多億元，中間相差6000多億元，存放比也只有73%、74%左右，是否有過低情況。黃伯川回應，一般土銀放款一年的存放比大約是76%左右，明年的預算數除了存放款的年增率之外，也要考慮經濟景氣，期望正常的存放比大約是80%到85%，過低的話可能會有收益不足的問題；但是過高，恐怕會面臨流動性的問題。

吳秉叡進一步問到，土銀資本適足率不足的問題，根據金管會統計，今年上半年土銀的普通股權益大約8.78%、第一類資本大約是9.69%、一般資本適足率12.28%，土銀到底要何時增資或者符合申設分行的標準，到底還差多少？黃伯川表示，如果要達到申設分行的標準，土銀還差260億元，現在採取盈餘不繳庫的方式轉增資，以此方式的話，大約到114年才可能達到申設海外分行的標準。