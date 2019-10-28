幫訂PIZZA！班長馬後炮：個人餐較好　高中妹秒搬計算機「13吋>6吋」神打臉

▲原PO妹妹幫全班訂PIZZA。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

「想必大家一定有幫別人代訂東西的時候～在討論的時候都沒意見，成案後卻又放馬後炮意見一大堆」，一名女網友表示，妹妹日前幫全班訂PIZZA，但班長卻在LINE群組裡抱怨「付120吃3.1片披薩，為什麼不叫個人餐就好？」一句話惹毛原PO妹，只見妹妹火力全開，搬出計算機讓同學都只敢已讀不回。

這位女網友在《Dcard》有趣板發文，透露現在就讀高中的妹妹「訂個pizza也能撿到槍」，「我妹今天晚上氣沖沖的叫我看這則訊息，對方是他們班的班長，而她就是非常無辜擔任訂披薩的人」，看看對話截圖，只見班長傳訊問「我們一個（人）付120吃3.1片披薩，為什麼不叫個人餐就好，99塊份量又沒有比較少。」

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▲班長質問原PO妹，「為什麼不叫個人餐就好？」（圖／翻攝自Dcard）

結果妹妹一個氣不過，直接搬出計算機，並在群組回覆「13吋是直徑，那半徑就是6.5吋，6.5x6.5x3.14約132.665平方吋，132.665/8x3=49.749375，6吋28.26，所以其實付120的你能（吃）比較多」。原PO表示，她看完這個回覆，直接嚇到吃手手，「聽說大家目前都已讀不回……」忍不住笑呼「其實我覺得訂個pizza火力不用這麼強啦～」

（補充算式解說：132.665（13吋PIZZA面積）/8（披薩切成8片）x3（每個人拿3片）=49.749375。6吋PIZZA面積：半徑3x3x3.14約28.26）

▲原PO妹實際計算打槍班長。（圖／翻攝自Dcard）

貼文吸引1萬5千多人按讚，網友紛紛笑噴，「原來學數學就是用在這時候」、「我對不起數學老師」、「請接受膝蓋（跪」、「哈哈哈哈！直接打臉班長」、「我終於知道我學圓周率的意義了」、「想跟妹妹當朋友XD」、「居然在生氣的時候會冷靜的算出這種東西，我快愛上她了！」

還有人對於訂披薩的方式表示，「其實多蠻多ㄉ欸！而且大披薩真的比較好吃～個人披薩起司少，麵包太多又不夠酥脆」、「多人訂大披薩的好處就是可以吃不同口味，我覺得這點完勝個人披薩」。也有網友認同原PO說的，「超討厭不幫忙又愛出一張嘴的人」、「能一起訂東西，就不要機機歪歪那點錢。」

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