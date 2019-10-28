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老婦掛在廚房爐灶前的「沾油污舊畫」　竟拍出8億元天價

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▲▼2019年9月24日,文藝復興時期的大師契馬布埃（Cimabue）消失已久的畫作《受嘲弄的基督》（Christ Mocked）被發現。（圖／路透）

▲ 古畫以8億元成交，約是當初估價的4倍之多。（圖／路透）

實習記者許祐誠／綜合報導

法國北部鄉村小鎮貢比涅（Compiegne）一名老婦人家中廚房的爐子上方，被發現掛著一幅出自13世紀大師契馬布埃（Giovanni Cimabue）之手的畫作《受嘲弄的基督》（Christ Mocked），當時估計最高價約落在600萬歐元（約新台幣2.3億），沒想到27日拍賣會之後，古畫卻以2400萬歐元（約新台幣8億）的天價成交，打破中世紀畫作的最高價紀錄！

根據《衛報》報導，這幅長寬分別是26公分和20公分的小型未署名畫作，是契馬布埃8幅描繪基督受難場景的畫作之一。當天約有800人聚集在Acteon拍賣行場地內競標，當一名匿名者打電話喊價後，最後成功以破紀錄的2400萬歐元天價得標。

但對於名畫創下的紀錄，Acteon拍賣行的負責人科恩（Dominique Le Coent）則道出背後原因，「當市場出現契馬布埃等稀有畫家的獨特巨作時，你必須準備好迎接驚喜。這可是唯一出現在市場上的契馬布埃。」拍賣行至今沒有曝光得標者的身分，只透露眾多競標者中包括外國博物館在內。

▲▼2019年9月24日,文藝復興時期的大師契馬布埃（Cimabue）消失已久的畫作《受嘲弄的基督》（Christ Mocked）被發現。（圖／路透）

▲ 2019年9月24日，大師契馬布埃消失已久的畫作《受嘲弄的基督》被發現掛在老婦家中的廚房。（圖／路透）

值得一提的是，當初老婦人不曉得古畫的價值，長期都掛在廚房爐子的正上方，直到前陣子把畫交給古董商鑑定，隨後輾轉改由巴黎藝術家鑑定後，才發現竟然是藝復興大師契馬布埃遺失的真跡。

根據專家描述，契馬布埃約在1280年左右創作一組大型雙聯畫，而《受嘲弄的基督》便是8幅畫作之一，主要是描繪耶穌被釘在十字架之前，遭到羅馬士兵強迫戴上荊棘王冠的羞辱場景。目前除了《受嘲弄的基督》外，契馬布埃有2幅畫作《受鞭笞的耶穌》和《聖母子與兩天使》也已經公開問世，前者在1950年被紐約佛里克收藏館購買，後者則在2000年被英國國家美術館所收藏。

由於已公開的3幅畫作可以組成大型聯畫的左半部，專家認為，未來應該可以找到剩下的5幅遺跡。

契馬布埃是義大利佛羅倫斯最早的畫家之一，相傳是「歐洲繪畫之父」喬托·迪·邦多納（Giotto di Bondone）的老師，也是第一位拒絕一昧模仿當代流行的拜占庭繪畫風格。不過，雖然他的畫風仍具有拜占庭繪畫末期的風格，仍為文藝復興時期的藝術帶來巨大影響力。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：

受嘲弄的基督Giovanni CimabueChrist Mocked

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