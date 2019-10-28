拒繳罰單遭扣老人年金　他怒譙北市府詐騙集團挨告...無罪定讞

▲由於杜姓老翁多次違反交通法規，以及亂仍紙屑，遭環保局、警察局裁罰。（示意圖／翻攝自pixabay，本案無關）

記者廖安莘／台北報導

一名年約80歲的杜姓老翁於台北市萬華區擺攤遭罰，但他卻拒繳罰單，因此被移送強制執行，並扣押其老人年金。事後，他氣得跑到市政府怒罵「台北市政府是詐騙集團」、「垃圾政府」等語，遭檢方依公然侮辱罪嫌將他起訴。台北地院一審時認為是意見表達判決無罪，檢方不服上訴，高等法院仍維持原判，無罪定讞。

判決指出，杜姓老翁以擺攤為生，由於多次違反交通法規，以及亂仍紙屑，遭環保局、警察局裁罰。但杜翁覺得自己沒有錯拒繳罰款，隨後遭移送行政執行署強制執行，但台北分署也催繳未果，因此扣押他的老人年金。

對此，杜翁心生不滿，2018年8月13日上午到台北市政府，怒罵「台北市政府是詐騙集團」，並要求政府提供違規擺攤的照片，他表示沒有證據就不應該扣他的老人年金，接著又說「台北市政府應該要有太平間，這樣才能火化貪污的公務人員」，更多次朝大廳高喊「這政府就要倒了、垃圾政府」。隨即，櫃檯人員錄影蒐證後報警，台北地檢署依公然侮辱罪嫌將他起訴。

台北地院審理時，杜翁委屈喊冤，他質疑政府違法開單，因陳情未獲回應，才會到市府抗議。法官認為是意見表達，並非無故謾罵，且言論涉及公共利益，用語雖尖酸刻薄，但政府機關仍應容忍，判無罪。

檢方則認為杜翁朝大廳怒罵，未提及具體事實，只是藉由謾罵發洩情緒，因此不服一審判決再上訴。經高等法院合議庭勘驗蒐證影片後，發現杜翁確實有和櫃檯人員爭執罰鍰一事，且檢方也未提出其他事證，因此認定原判決無誤，駁回上訴，無罪定讞。

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