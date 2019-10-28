6歲被石頭砸中頭！他腦下垂體受損「終身長不大」　34歲仍童顏童身

▲ 今年已經34歲的朱聖開有著超級娃娃臉。（圖／翻攝自海上居士_微博）

實習記者羅明輝／綜合報導

擁有一張娃娃臉是一件讓人羨慕的事，不過對於湖北34歲男子朱聖開而言，卻是一輩子的噩夢。他在6歲那年和朋友玩耍時，不小心被石頭砸中頭部，腦下垂體就此受損，影響正常發育，導致他無論外貌、身體機能還是嗓音都停留在孩童階段。正因為這樣「兒童般的外表」，即便他早已成年，仍遲遲無法結婚生子。

據《騰訊新聞》報導，家住武漢仙桃市一處農村的朱聖開，6歲時，在和朋友玩互丟石頭遊戲的過程中，不小心被對方丟出的石頭砸中頭部，當下他雖然稍微感受到疼痛，不過由於沒有流血，也沒有傷口，所以他只是輕摸了下頭，便繼續玩耍。

▲ 朱聖開6歲時被石頭砸中，從此外貌停留在兒童階段。圖為朱聖開與父母。（圖／翻攝自海上居士_微博）

不過到了當天晚上，朱聖開突然發高燒至38度，即使打了三天的退燒針也沒有好轉，焦急的父母立刻帶他到縣醫院求診。經醫生檢查後，發現朱聖開頭部有血塊，於是急忙動手術將它移除。

本以為事情就此告一段落，然而3年過去，9歲的朱聖開發現朋友們陸續開始抽高，長相也慢慢成熟不少，卻只有他一點變化也沒有，家人也察覺到情況不對勁，隨即帶他到大醫院檢查，這才注意到朱聖開的腦下垂體已經受損，導致他無法正常發育。接下來的5年，即使朱聖開持續吃藥治療，情況卻始終沒有好轉，就這樣一直到他成年，仍然維持著孩童般的樣貌、嬌小的身材與稚嫩的聲音。





▲ 朱聖開至今單身，在村裡開理髮廳，替人剪頭髮為生 。（圖／翻攝自海上居士_微博）

「雖然我現在已經34歲了，但我身體的各項機能都和小孩子一樣，沒有發育成熟，所以不能娶媳婦。」朱聖開提到，同齡的朋友早就已經結婚生子，只有他因為身體緣故依然保持單身，雖然無奈，但朱聖開並未放棄希望，他在村內開了一間理髮廳，專門替人理髮、刮鬍子為生，並在空閒之餘幫忙父母種田，日常生活十分充實。

朱聖開安慰自己，童年的意外讓他永遠比同齡人還要年輕許多，「我看他們有的都長皺紋了，我臉上還是白白淨淨的，就這樣一直到老，其實也挺好的！」

►67歲婦成功產女嬰！大女兒曾放話「生下就斷絕關係」 2老：有退休金

►鍾欣怡「我不需要你」結婚5年爆冷戰老公！ 孫樂欣認了：曾有離婚打算

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。