美軍特種部隊2小時攻堅還原！巴格達迪藏身處炸成廢墟　川普白宮即時觀戰

▲ 美軍的突襲行動把現場炸成一片廢墟。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

記者詹雅婷／綜合報導

美國27日證實伊斯蘭國（IS）首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）死於美軍突襲行動，根據空拍畫面，藏身地點已成一片廢墟。美國總統川普表示，情報網早在一個月前就傳來巴格達迪的下落，直到2周前得知確切藏身處，美軍在短短2小時內完成任務，形容在白宮戰況室觀看突襲行動的過程「就像看電影一樣」。

▲ 美國總統川普與官員們在白宮接受即時戰況回報，包括副總統彭斯（左二）、美國國防部長艾斯博（右三）。（圖／路透）

時間拉回美國時間26日下午5時左右，剛打完高爾夫球的川普回到白宮，與副總統彭斯（Mike Pence）、美國國防部長艾斯博（Mark Esper）及其他情報官員聚集在戰況室，準備接收最即時的戰況回報。過沒多久，美國陸軍反恐特種部隊「三角洲部隊」（Delta Force）與軍犬搭乘的8架直升機就從中東某處軍事基地起飛。

▲ 白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）27日表示，當時接獲任務指揮官的確認電話，認定死者就是巴格達迪。（圖／路透）

就在接近巴格達迪藏身的住處時，直升機遭到攻擊，在部隊成功壓制對方攻勢後，安全著陸。認定主要大門會藏有陷阱的美軍，在短短幾秒內炸穿牆壁，部隊迅速控制宅院內部的所有人員，有的人被槍殺、有的人選擇投降，共計11名孩童在沒有受傷的情況下被安全轉移，隨後數名伊斯蘭國武裝份子也被關押。

▲報導指出，美軍沒有人員受傷，但有一隻軍犬傷勢嚴重。圖為人們看著被炸成廢墟的房子。（圖／達志影像／美聯社）

最終，巴格達迪帶著3名年幼的孩子逃命，先是來到住處下方的隱密空間，接著逃到隧道，但斷然拒絕向美軍投降。根據川普的說法，當時巴格達迪被軍犬追趕，陷入絕境，哭泣、尖叫，隨後引爆自殺背心，一舉奪走自己與孩子們的性命，隧道隨後坍塌。據瞭解，巴格達迪的遺體被炸爛，美軍在現場利用DNA檢測，在15分鐘內就確認死者身分，也就是巴格達迪。

報導指出，美軍隨後開始搜查巴格達迪的住處，帶走伊斯蘭國未來計畫等高度敏感的資料文件後，依照原路返回基地，而這一切的行動大約花費2小時。

白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）提到，巴格達迪的遺體將會妥善處理，預料美國會比照蓋達組織前領導人賓拉登（Osama bin Laden）當年的方式來處理，也就是海葬。據瞭解，美方當年諮詢伊斯蘭法律及宗教儀式專家後，在美國航空母艦卡爾文森號（USS Carl Vinson）舉行海葬，讓賓拉登長眠阿拉伯海（Arabian Sea）。

▼ 在政府正式公布消息之前，川普就在推特發文，直呼「剛剛發生大事」。

Something very big has just happened! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2019

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