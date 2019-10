美軍特種部隊2小時攻堅還原！巴格達迪藏身處炸成廢墟　川普白宮即時觀戰

▲ 美軍的突襲行動把現場炸成一片廢墟。(影片取自YouTube,如遭刪除請見諒。)

記者詹雅婷/綜合報導

美國27日證實伊斯蘭國(IS)首領巴格達迪(Abu Bakr al-Baghdadi)死於美軍突襲行動,根據空拍畫面,藏身地點已成一片廢墟。美國總統川普表示,情報網早在一個月前就傳來巴格達迪的下落,直到2周前得知確切藏身處,美軍在短短2小時內完成任務,形容在白宮戰況室觀看突襲行動的過程「就像看電影一樣」。

▲ 美國總統川普與官員們在白宮接受即時戰況回報,包括副總統彭斯(左二)、美國國防部長艾斯博(右三)。(圖/路透)

時間拉回美國時間26日下午5時左右,剛打完高爾夫球的川普回到白宮,與副總統彭斯(Mike Pence)、美國國防部長艾斯博(Mark Esper)及其他情報官員聚集在戰況室,準備接收最即時的戰況回報。過沒多久,美國陸軍反恐特種部隊「三角洲部隊」(Delta Force)與軍犬搭乘的8架直升機就從中東某處軍事基地起飛。

▲ 白宮國家安全顧問歐布萊恩(Robert O'Brien)27日表示,當時接獲任務指揮官的確認電話,認定死者就是巴格達迪。(圖/路透)

就在接近巴格達迪藏身的住處時,直升機遭到攻擊,在部隊成功壓制對方攻勢後,安全著陸。認定主要大門會藏有陷阱的美軍,在短短幾秒內炸穿牆壁,部隊迅速控制宅院內部的所有人員,有的人被槍殺、有的人選擇投降,共計11名孩童在沒有受傷的情況下被安全轉移,隨後數名伊斯蘭國武裝份子也被關押。

▲報導指出,美軍沒有人員受傷,但有一隻軍犬傷勢嚴重。圖為人們看著被炸成廢墟的房子。(圖/達志影像/美聯社)

最終,巴格達迪帶著3名年幼的孩子逃命,先是來到住處下方的隱密空間,接著逃到隧道,但斷然拒絕向美軍投降。根據川普的說法,當時巴格達迪被軍犬追趕,陷入絕境,哭泣、尖叫,隨後引爆自殺背心,一舉奪走自己與孩子們的性命,隧道隨後坍塌。據瞭解,巴格達迪的遺體被炸爛,美軍在現場利用DNA檢測,在15分鐘內就確認死者身分,也就是巴格達迪。

報導指出,美軍隨後開始搜查巴格達迪的住處,帶走伊斯蘭國未來計畫等高度敏感的資料文件後,依照原路返回基地,而這一切的行動大約花費2小時。

白宮國家安全顧問歐布萊恩(Robert O'Brien)提到,巴格達迪的遺體將會妥善處理,預料美國會比照蓋達組織前領導人賓拉登(Osama bin Laden)當年的方式來處理,也就是海葬。據瞭解,美方當年諮詢伊斯蘭法律及宗教儀式專家後,在美國航空母艦卡爾文森號(USS Carl Vinson)舉行海葬,讓賓拉登長眠阿拉伯海(Arabian Sea)。

▼ 在政府正式公布消息之前,川普就在推特發文,直呼「剛剛發生大事」。

Something very big has just happened!