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殺人魔森林連殺7人　罹癌還樂「帶祕密進墳墓」！

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實習記者曾筠淇／綜合報導

澳洲的連環殺人犯米拉特（Ivan Milat）於1994年被捕，並在1996年時被定罪。74歲的他已在監獄中度過23個年頭，並在今（2019）年5月時被診斷出患有胃癌及食道癌，雖有入院進行化學治療，但仍在昨（27）日去世。基於他從未反省自身罪過，因此即便離世，還被批「會下地獄」。

綜合外媒報導，在1992年至1993年間，澳洲雪梨西南部的貝朗基羅（Belanglo）森林居然被發現藏有7具屍體，經過警方調查後，就於1994年時，將嫌疑人米拉特逮捕回去。

這7名受害者都是背包客（hitchhiker），他們於1989年至1992年時離奇失蹤，而經調查，才發現他們全都是在行經雪梨西部Hume高速公路附近時遇害，這些背包客的身分分別是2個澳洲維多利亞人、3個德國人以及2個英國人。

在受害者當中，有人的頭部遭到多次射擊，甚至還有人遭斬首，另外也有人被刺傷、脊髓完全斷裂等，根據法院文件指出，他們的共通點都是「在死亡前或後遭到性干擾（sexual interference）」。不過，米拉特即便在1996年時被定罪，但卻從未承認謀殺的行為，還在1997年嘗試越獄。

▲米拉特。（圖／路透）

▲米拉特。（圖／路透）

米拉特在被裁定犯有7起謀殺罪後就入獄，並在今（2019）年5月時被診斷出患有胃癌、食道癌。即便如此，他仍表態自己永遠都不會供認，且在與犯罪學家阿曼達•霍華德（Amanda Howard）通話時，還與對方提到，雖然要以痛苦的方式死亡，但他很高興能把這些祕密帶進墳墓中。

此外，米拉特曾在10月11日時，因為長灣（Long Bay）監獄的附屬醫院無法提供足夠的疼痛緩解治療，加上他被認為「離死亡只剩下幾天路程」，所以就讓他轉往雪梨的威爾斯親王醫院（Prince of Wales Hospital）進行深度止痛治療。不過，就在昨（27）日上午4時7分，新南威爾士州矯正服務部發表聲明，米拉特已經在長灣監獄的附屬醫院去世。

不過，正因米拉特從未反省自己所犯下的罪過，絲毫沒有悔意，甚至還對謀殺感到自豪，因此，新南威爾士州反恐怖主義和懲教部長安東尼•羅伯茨對此表示，「他會在地獄裡腐爛」。

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