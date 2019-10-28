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門外喊沒回應...飼料男闖女客戶房間！見她洗完澡「肉色外露」　忍不住摸一把

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▲▼ 浴缸,洗澡,泡澡,蓮蓬頭。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲曾男闖女客戶住處，見對方全身赤裸竟出手襲臀。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／高雄報導

屏東一名從事飼料販售的曾姓男子，2018年9月間到女客戶靜靜（化名）的住處，他叫門沒獲得回應竟私闖民宅，見到剛洗完澡的靜靜，還走向前摸了一把靜靜的臀部，直到對方大聲喝斥才離場。屏東地院審理後，判曾男有期徒刑4月、拘役20天，得易科罰金；高雄高分院則是將上訴駁回，但給予緩刑3年，期間付保護管束。

判決書指出，曾男2018年9月20日傍晚到靜靜住處外，呼叫她沒獲得回應之後，竟在沒有經過靜靜同意的情況下，擅自進入對方的住處1樓，他上到2樓後見到房間內剛洗完澡還沒穿衣服的靜靜，竟然色心大起，趁著靜靜來不及抗拒的時候，用右手觸摸靜靜的臀部一下。靜靜見狀大驚，隨即大聲喝斥，曾男這才悻悻然離開。

曾男出庭時辯稱，「我是要告訴靜靜事情才去找她，我沒有摸她的屁股」，矢口否認有性騷擾的意圖，但這一席話卻被靜靜的堂姐夫給打臉。靜靜堂姊夫拿出曾男坦承錯誤的通話錄音檔，當場成了無可辯駁的鐵證，他更稱，當時靜靜還不願意回憶事件，是在他與妻子鼓勵下才邊哭邊說，讓他決定打電話討公道，並報警處理。

靜靜則表示，由於家裡養豬都與曾男叫飼料，雙方配合已長達9年多的時間，2人並無仇恨和債務糾紛，事發當時她不知道曾男會出現，她事後更因此一個月都睡不著只好就醫，醫師診斷出她有心情焦慮，目前需服藥並持續回診治療。

屏東地方法院審理後，依性騷擾、侵入住宅罪判曾男有期徒刑4月、拘役20天，均得易科罰金；高雄高分院則是將曾男的上訴駁回，但審酌雙方已以15萬元調解，決定給予緩刑3年，期間付保護管束，應接受法治教育3場。全案確定。

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