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貼公告「明定上工時間」是好老闆嗎！網一看內容…讚翻吐苦水：贏很多公司

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲公司明訂上工、休息、下班時間。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「請問這樣老闆好嗎？」一名男網友在臉書PO出一張照片，是老闆貼出的公告，上面明訂早上上工、午休、下午上工、準備下班和下班時間，並透露公司裡就是有人會犯規。看到照片後，網友都紛紛誇讚老闆，「提早10分鐘吃飯就贏很多公司了」、「還能提早整理準備下班就贏了」、「可遇不可求的好老闆啊！」

這位男網友在臉書《爆怨公社》貼出公告的照片，只見紙上印下3條規則，「一、請各位同仁8點準時上工，11:50午休吃中餐，下午13點上工，16:50休息整理準備下班，17:00打卡下班」、「二、個人工作區域請自行整理保持清潔」、「三、個人的東西物品請自行保管好」。

請繼續往下閱讀...

其中第一條的部分，公司算是很清楚的訂好時間規則，原PO也補充「上班時間，想喝水喝飲料都可以去冰箱喝，要wc都可以別太誇張（老闆沒罵過），要吃東西也可以」，不過還是有員工會犯規。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲許多人都大讚老闆佛心。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到公告內容後，許多網友都覺得這間公司算很不錯，「準時打卡下班很好了，有些公司要時間到才能收拾」、「這公司蠻人性的」、「很好呀！我之前的老闆是要求至少上班前10分鐘要到，就算提早半小時到那邊吃早餐他都不爽」、「11:50就能光明正大準備吃午餐真的很棒啊」、「我們提早五分鐘洗手就要被罵欸！」

不少人則紛紛大吐苦水，「我前東家都是時間到了要求繼續工作延後吃飯，下班前再道德綁架一下要我們加班」、「這麼好，還讓你提早十分鐘助跑！我主管最喜歡下班前交代事情」、「前公司說5點前去洗手就處份」、「簡直幸福企業了！一堆公司老闆喜歡午休時間跟下班前打電話交辦工作！午休時間漏接電話還會被狠罵為什麼不接電話咧！」

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