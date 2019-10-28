韓國瑜喊「澎湖要落實的小三通」　王國材曝2課題：能克服才有可能發展

記者賴文萱／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜27日在澎湖縣黨部參加揭牌儀式，他在現場喊話「金門可以小三通，澎湖能不能小三通？」並允諾當選後會開放小三通救觀光。交通部政次王國材今（28）日上午在立法院交通委員會中回應，金馬澎湖小三通在2008年就已經開放，只要航商願意申請都會同意，但澎湖航線主要有航線長及海象問題，如果能克服的話，這個航線才有可能發展起來。

▲王國材說，澎湖航線主要有航線長、海象問題，若能克服，才有可能發展起來。（圖／記者賴文萱攝）

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王國材說，金馬澎湖小三通2008年就已經開放，過去的確在金馬航線比較平緩，澎湖航線則是因為航線比較長，現在是貨運比較多、客運較少，一般是用包船的方式。

至於韓國瑜競選辦公室聲明「直接澎湖小三通」，韓國瑜所表達的是「澎湖需要真正落實小三通」，例如透過固定航班，讓更多陸客來澎湖，而不是透過專案申請，或是借道金門再轉來澎湖的小三通。王國材表示，因為這已經開放10年，基本上只要航商願意申請都會同意，但主要是這條航線有航程跟海象問題，如果能夠克服的話，這個航線才有可能發展起來。

▲韓國瑜喊出「澎湖小三通救觀光」，遭觀光局打臉，常態化早已超過10年。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜27日在澎湖表示，澎湖觀光人流進不來，交通問題要解決，「金門可以小三通，澎湖能不能小三通？」，更指澎湖的觀光是很有潛力的，但目前都以台灣人為主，海內外來的觀光客不夠多，他希望未來兩岸之間跟澎湖有小三通的機會。

對於「澎湖小三通救觀光」一事，觀光局當天隨即發出新聞稿打臉韓國瑜，觀光局說，政府自90年1月1日起實施小三通政策，實施初期以金門、馬祖為主，澎湖採專案辦理。但自97年10月修訂「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」，已實施澎湖小三通常態化超過10年，無須再行研議開放。

觀光局再曝數據指，近年來國人前往澎湖旅遊興盛，106年約有115萬人次到訪、107年為118萬次，108年1-9月約110萬人次，較107年同期成長11%。

▲觀光局指出，今年1-9月約110萬人次造訪澎湖，較去年同期成長11%。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

另為刺激並鼓勵國人前往離島旅遊，觀光局辦理「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，針對團體前往澎湖旅遊或是自由行澎湖住宿，均再有加碼作法。截至目前，已有補助173團旅行團體（7,266名）旅客前往澎湖旅遊；自由行旅客計約有補助88,000名使用44,000個房間，為離島中使用自由行補助最踴躍之縣市。

為推廣澎湖秋冬淡季旅遊，也於今年8月17日至11月2日舉辦「2019澎湖國際海灣燈光節」，截至10月20日止，更吸引11萬2,000人次到場參觀。觀光局強調，後續將持續研擬更多推廣活動，協助澎湖地區旅遊發展。