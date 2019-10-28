港警擬回聘退休1000人員　「放在前線」與示威者打交道

▲香港10.1遊行，港警用包夾方式開始抓人。（圖／記者黃彥傑攝）

記者馬叔安／綜合報導

隨著香港抗議活動持續燃燒，如今傳出港警正計畫重新雇用一批退休人員，其數量可能多達1000人。目前香港警隊的成員大約有3萬人，隨著示威活動此起彼落，警隊的工作勤務也顯著增加，人力面臨緊缺。消息人士指出，可能會將被招募的人員放在前線，與示威者打交道。

《環球時報》27日引述一名香港警隊消息人士報導，為應對香港當下的局勢，警隊正計劃重新雇用一批退休人員，計劃相關細節已經形成初稿。

報導指出，目前香港警隊的工作任務和執勤時間倍增，一天工作十餘個小時的情況並不少見。還有一位警員透露，他最長的連續上班時間達30小時。此外，還有超過200名警察在執行任務時受傷，令警隊人手更加短缺。

▲香港929遊行，示威者在警察總部前對峙，警方開催淚彈驅離人群。（圖／記者黃彥傑攝）

根據《南華早報》27日報導，一位高級警察消息人士說，這是自8月份該部隊開始撤離長官，以應對嚴重的人力壓力以來，警方最大規模的人力增長。

消息人士說，「被招募的人員的職位將不僅限於清掃安全攝影機鏡頭的工作，還可以根據我們的業務需要進行安排。」如果需要的話，可以根據他們的技能和經驗，把他們放在前線與示威者打交道。

報導寫道，到明年3月底，香港將有大約2000名退休人員或退休人員，從警員到首席檢查員，警隊希望重新僱用其中一半，並在當月底使他們重新執勤。

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