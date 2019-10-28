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7歲女進房...變態男脫褲討「吃吃」！門外嬤呼喊　她天真曝：老爹叫我吃下面

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女童 性侵 傷心 難過 小孩 示意圖（圖／達志／示意圖）

▲男子明知小竹年僅7歲，竟對她伸出狼爪，讓姊姊氣得決定大義滅親提告。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／台中報導

男子阿正（化名）與女友及其年僅7歲的女兒小竹（化名）同居，但他卻利用小竹年幼無知，對她伸出狼爪，不僅趁機摸她下體，還要求她為自己口交，所幸因阿正母親在房外呼喚小竹，阿正惡行才未能得逞。然而，阿正姊姊察覺有異，叫來小竹詢問，事後氣得提告，台中高分院也依強制猥褻等罪判阿正3年10個月徒刑。

判決書指出，阿正與母親、姊姊、女友及小竹一同居住，見小竹年幼可欺，竟對小竹起了色心，2017年的農曆年前，他先趁著幫小竹吹頭髮時，撫摸小竹身體，甚至隔著內褲撫摸下體。

事隔9個多月，食髓知味的阿正又趁著小竹進房拿衣服準備洗澡時，將自己的褲子脫掉，要小竹幫他口交，並再次隔著內褲撫摸小竹下體，但因小竹進房太久，阿正媽媽呼喊後，小竹立刻跑出房外，阿正惡行才未得逞。

阿正姊姊事後察覺有異，於是把小竹叫來詢問，「剛才在房間裡做什麼」，沒想到這一問不得了，小竹口出驚人的說，「老爹（指阿正）脫褲子、叫她過去床邊」。語畢之後，阿正姊姊便沒再問下去，但心中已有個底，隨後通知小竹的舅舅並報警提告。

檢方找來小竹詢問，小竹也證稱，「我到房間拿衣服，當時老爹躺在床上叫我過去，叫我吃他下面尿尿的地方，鹹鹹的，老爹有伸手從制服褲頭摸我的下面，但沒有伸進內褲裡面」，而阿正也坦承犯行。

台中地院審理後，因阿正已與小竹親友達成和解，法官則依強制猥褻等罪判他3年徒刑，但檢方不服提出上訴。台中高分院審理後，認為阿正明知小竹年幼，對性知識懵懂無知，卻為了一己私慾，做出此事，對小竹造成身心極大傷害，因此改判他3年10個月徒刑。全案可上訴。

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