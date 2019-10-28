法國女開房間要求戴套　男客怒捅斷刀再嗆「妳欠我錢」

記者黃翊婷／綜合報導

法國市鎮聖喬治新城（Villeneuve-Saint-Georges）上週四（24日）發生一起謀殺未遂事件，一名31歲的性工作者要求客人戴上保險套，沒想到對方卻突然理智斷線，持刀猛刺她兩下，幸好沒有傷及要害，送醫治療後暫時沒有生命危險。

▲受害女子沒想到只是因為一句話，就差點害自己喪命。（示意圖／123RF，與本文當事人無關，下同）

綜合法國媒體報導，31歲女子當天和男客前往聖喬治新城一間便宜酒店開房間，過程中她要求客人配戴保險套，沒想到對方不僅不聽勸，先是強行性侵，接著又持刀狠刺她兩下。

酒店經理回憶，男子犯案後隨即離開房間，臨走前還對櫃檯人員抱怨「她欠我錢」，最後匆忙開著一輛黑色汽車逃離現場，當時時間大約是下午4時30分。

▲酒店人員趕到房間時，女子已經受傷倒地。

酒店人員警覺不對勁，連忙上樓檢查，房門一開就看到女子背部受到重創，急忙打電話報警、叫救護車，幸好女子命大，沒有傷及要害，經過治療之後已經脫離險境。

當地警方表示，他們在事發現場找到一把斷掉的利刃，研判應該就是凶器，此外，男子還在現場留下一頂帽子，綜合上述證據和監視器畫面，目前已經鎖定一名24歲的男子涉有重嫌，全案將朝謀殺未遂罪的方向展開偵辦。