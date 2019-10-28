陳同佳出獄認罪！潘曉穎父母首回應...情緒低落：希望外界給予空間

▲陳同佳23日已刑滿出獄。（圖／路透）

記者洪珮瑄／綜合報導

港女箱屍命案兇嫌陳同佳23日獲釋步出監獄，隨後鞠躬向被害者家屬道歉，並發表簡短聲明表示，對於近日造成的一切紛擾深感抱歉。在陳同佳公開自首後，潘曉穎父母首度回應，傷痛回憶又再度勾起，希望外界能給予空間。

陳同佳公開認罪自首後，潘曉穎的家人一直未回應此事，據《香港01》報導，協助死者家屬的民建聯立法會議員周浩鼎透露，該事件再次勾起潘曉穎父母的傷痛，目前二人情緒非常低落，希望外界可給予他們空間。

另外，周浩鼎提到，若陳同佳願意承擔罪責到台灣自首，台灣方面不應把事件簡單複雜化，一下拒絕其入境，一下又說要到專案櫃位申請，希望台灣當局不要「政治凌駕司法」。他認為，不可能容許跨境執法，由台方人員來港「押解」疑犯，只要讓陳同佳循簡單、正常程序入境台灣即可。

▲陳同佳出獄後，鞠躬向被害者家屬道歉。（圖／路透）

回顧案件，港男陳同佳去（2018）年2月的情人節，在台灣涉嫌殺害懷孕女友潘曉穎，並且裝入行李箱棄屍草叢。隨後，死者潘曉穎的母親在今（2019）年2月召開記者會，訴說女兒離世雖然已過了約一年，但她與丈夫仍然無法接受女兒遇害事實。此外，她當時也表示，支持政府修訂《逃犯條例》，希望可把疑犯陳同佳送到台灣受審。

據悉，潘曉穎的父親今年6月再度致函給港府，提出4大解決方案，包括以「單次個案處理」的方式，賦權香港法庭審理單一個案、港府以「行政指令方式」單次移交疑犯、賦予香港法庭域外法權、勸說疑犯到台灣自首等建議。

此外，家屬更在信件中強調，對女兒遇害一事一直無法釋懷，希望林鄭月娥能在修例引發的重大爭議後，考慮各種方法再次盡力為女兒討回公道，此外，期望能在嫌犯陳同佳獲釋之前及立法會休會前，完成相關程序，「這是我們唯一的要求」。

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