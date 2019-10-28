　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陳同佳出獄認罪！潘曉穎父母首回應...情緒低落：希望外界給予空間

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼陳同佳10月23日刑滿出獄。（圖／路透）

▲陳同佳23日已刑滿出獄。（圖／路透）

記者洪珮瑄／綜合報導

港女箱屍命案兇嫌陳同佳23日獲釋步出監獄，隨後鞠躬向被害者家屬道歉，並發表簡短聲明表示，對於近日造成的一切紛擾深感抱歉。在陳同佳公開自首後，潘曉穎父母首度回應，傷痛回憶又再度勾起，希望外界能給予空間。

陳同佳公開認罪自首後，潘曉穎的家人一直未回應此事，據《香港01》報導，協助死者家屬的民建聯立法會議員周浩鼎透露，該事件再次勾起潘曉穎父母的傷痛，目前二人情緒非常低落，希望外界可給予他們空間。

另外，周浩鼎提到，若陳同佳願意承擔罪責到台灣自首，台灣方面不應把事件簡單複雜化，一下拒絕其入境，一下又說要到專案櫃位申請，希望台灣當局不要「政治凌駕司法」。他認為，不可能容許跨境執法，由台方人員來港「押解」疑犯，只要讓陳同佳循簡單、正常程序入境台灣即可。

▲▼陳同佳10月23日刑滿出獄。（圖／路透）

▲陳同佳出獄後，鞠躬向被害者家屬道歉。（圖／路透）

回顧案件，港男陳同佳去（2018）年2月的情人節，在台灣涉嫌殺害懷孕女友潘曉穎，並且裝入行李箱棄屍草叢。隨後，死者潘曉穎的母親在今（2019）年2月召開記者會，訴說女兒離世雖然已過了約一年，但她與丈夫仍然無法接受女兒遇害事實。此外，她當時也表示，支持政府修訂《逃犯條例》，希望可把疑犯陳同佳送到台灣受審。

據悉，潘曉穎的父親今年6月再度致函給港府，提出4大解決方案，包括以「單次個案處理」的方式，賦權香港法庭審理單一個案、港府以「行政指令方式」單次移交疑犯、賦予香港法庭域外法權、勸說疑犯到台灣自首等建議。

此外，家屬更在信件中強調，對女兒遇害一事一直無法釋懷，希望林鄭月娥能在修例引發的重大爭議後，考慮各種方法再次盡力為女兒討回公道，此外，期望能在嫌犯陳同佳獲釋之前及立法會休會前，完成相關程序，「這是我們唯一的要求」。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

ET快訊
女友幫買無糖微冰「聽女店員回答」超火　男方說話了：是我也不開
快訊／中火廢水「硼」超標24倍！市府祭出史上最高6000萬元
【特企】上班族別怕厭世　攝取好菌重新啟動代謝力！
IS首領巴格達迪拖3子自殺！老婆+幕僚背叛他…曝光「藏匿手法
哈日族衝一波！日圓匯價創5個月來新低　換新台幣5萬多賺10碗
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

世界首例！陸科學家實現以基因編輯細胞抵禦愛滋病毒

陳同佳出獄認罪！潘曉穎父母首回應...情緒低落：希望外界給予空間

港警擬回聘退休1000人員　「放在前線」與示威者打交道

67歲婦成功產女嬰！大女兒曾放話「生下就斷絕關係」　2老：有退休金

人比楓紅搶鏡！全球城市形象大使總決賽佳麗現身「紅葉谷」最美嬌點

大陸犯罪集團出「解鎖」App！造成共享單車企業損失13億...14人深圳被逮

拒絕握手、合照！香港理大校長「示意」2名女畢業生下台...原因曝光被罵爆

追究警暴集會...旺角站關閉！防暴警射催淚彈　記者腿部中彈

解放軍軍機撞山3死　10天前在十一閱兵表演「慶祝70陣形」

影／香港「重返尖沙咀」和平集會　蒙面警開場沒多久射催淚彈

A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！

頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

「音樂劇」演唱《給朱利安》獲好評！　蕭敬騰《聲林2》猛誇艾文「很會演耶」

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

張文綺一句「男人要有味道是要擼..」　小鬼老司機上身..全場只有他懂XDD

同志遊行竟巧遇觀音、龍女下凡！腳踩蓮花「高速飄移」路人瘋搶拍

台北同志遊行「觀音下凡」！　腳踩蓮花高速飄移路人全看傻

伊斯蘭國領袖傳身亡！　美媒：死於美軍在敘利亞的行動中

萌汪首見小奴才秒變「妹控」！暖心陪學步...媽感動：一起長大

世界首例！陸科學家實現以基因編輯細胞抵禦愛滋病毒

陳同佳出獄認罪！潘曉穎父母首回應...情緒低落：希望外界給予空間

港警擬回聘退休1000人員　「放在前線」與示威者打交道

67歲婦成功產女嬰！大女兒曾放話「生下就斷絕關係」　2老：有退休金

人比楓紅搶鏡！全球城市形象大使總決賽佳麗現身「紅葉谷」最美嬌點

大陸犯罪集團出「解鎖」App！造成共享單車企業損失13億...14人深圳被逮

拒絕握手、合照！香港理大校長「示意」2名女畢業生下台...原因曝光被罵爆

追究警暴集會...旺角站關閉！防暴警射催淚彈　記者腿部中彈

解放軍軍機撞山3死　10天前在十一閱兵表演「慶祝70陣形」

影／香港「重返尖沙咀」和平集會　蒙面警開場沒多久射催淚彈

2019基隆潮藝術吹進海港　台日藝術團隊齊點亮絕美基隆

土黃浪犬遭毒殺！「口吐白沫」巡邏箱前嚥氣　民眾怒：牠是要警察幫忙緝凶

勇士輸雷霆28分！兩戰狂失261分　嘴綠：我們的防守根本不存在

台中腳踏車阿伯「徒手抓麥芽糖」來賣！　網讚正宗古早味：吃這沒在怕髒啦

國民沒放棄抵抗！索托陽春砲轟柯爾終於破蛋還落後3分

門外喊沒回應...飼料男闖女客戶房間！見她洗完澡「肉色外露」　忍不住摸一把

澳民眾請願「正式承認中華民國台灣」！　11/20截止將送眾議院

韓國瑜「我長得像很傻的樣子？」　黃創夏酸：盲信的人才真傻！

10月份消費者信心指數公布　投資股市時機、就業機會持續下跌

玉山主峰被撒金紙！玉管處撿到發怒「這不是尊重山林」　山友氣炸：真沒水準

大陸熱門新聞

67歲婦成功產女嬰　2老：有退休金撫養

爸媽缺席家長會　男孩「持刀坐27F」絕望了

都戴口罩！港理大校長拒絕和2名女畢業生握手

13歲少年求歡遭拒…竟殘殺10歲女童裝塑膠袋丟棄

亡妻下葬4個月計步器多3萬步　真相氣炸

離婚半年！她驚見前夫牽著1歲雙胞胎…臉秒綠

解放軍軍機撞山3死　才在閱兵表演「70陣形」

「解鎖」App致大陸共享單車企業損失13億

67歲孕婦「自然受孕」產女嬰　網罵翻

姐姐倒車！懷孕妹「幫指揮」遭撞…母子俱亡

奧迪停地下室消失！車主一看監視器傻了

5歲童狂揉眼睛　醫嚇拉出20條噁蟲

殯儀館辦婚禮！　新郎忍淚畫面超虐心

床上娃娃太大隻　女博士生遭取消獎學金

更多熱門

相關新聞

蘇貞昌：為港府解套來擘劃的人就是魔鬼

蘇貞昌：為港府解套來擘劃的人就是魔鬼

針對陳同佳案，行政院長蘇貞昌多次批評前總統馬英九「魔鬼」，導致兩人隔空激烈交火。對於「魔鬼說」，蘇貞昌27日受訪時，細說何謂「魔鬼」。

央視批CNN「人命當政治工具」：欠中國人一個道歉

央視批CNN「人命當政治工具」：欠中國人一個道歉

陳同佳案！台灣部署在港的檢警人員已撤回

陳同佳案！台灣部署在港的檢警人員已撤回

陳同佳來台無障礙！陸委會籲：港方付諸行動

陳同佳來台無障礙！陸委會籲：港方付諸行動

陳同佳來台投案？陳其邁：台灣已做好準備

陳同佳來台投案？陳其邁：台灣已做好準備

關鍵字：

陳同佳潘曉穎港女箱屍命案道歉

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

女警醉誘7上司壞壞　同事全知情

67歲婦成功產女嬰　2老：有退休金撫養

趙斗順「清晰長相」首公開　專家：他會再犯！

爸媽缺席家長會　男孩「持刀坐27F」絕望了

日本AV驚見台灣美人妻！達人：當我們瞎了嗎

顧問團笑不出來！韓國瑜這樣答退休政策

老太太廚房掛700年前古畫！可賣2億

野營半夜突感溫暖　他睜眼嚇一跳

台東知名麵店摔死小貓　畫面曝光

台中男和國一小女友愛愛下場超慘　她求情：我主動的

桃園檳榔攤傳「清脆掌聲」　外送員苦等10分鐘曝後續

鄰居出殯！　她家門前出現一包砂糖

華晨宇沒搶到票　履行諾言「真的剃禿了」！

郭董後援會網友批李佳芬　楊秋興補槍轟囂張

朋友小孩回家！他乾嘔一看跟女阿飄　請出地藏王原因曝

更多

最夯影音

更多
A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！

A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！
頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

「音樂劇」演唱《給朱利安》獲好評！　蕭敬騰《聲林2》猛誇艾文「很會演耶」

「音樂劇」演唱《給朱利安》獲好評！　蕭敬騰《聲林2》猛誇艾文「很會演耶」

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面