前進台北行銷「十大特色伴手禮」　林右昌狂讚：基隆真的好吃又好玩





▲基隆市長林右昌。（圖／基隆市府產業發展處工業發展科提供，以下皆同）

記者袁茵／基隆報導

經過激烈的競逐，第五屆「基隆市十大特色伴手禮」選拔終於選出了食品組、文創組各10件得獎商品，並在27日在台北地下街舉辦首發秀，將在未來二年作為基隆特色伴手禮行銷全國，「最佳代言人」基隆市長林右昌表示，基隆是個好吃、好玩的好所在，歡迎大家常常到基隆來。

林右昌表示，基隆與台北雖然是不同的行政轄區，但都屬於北北基桃生活圈，從台北到基隆其實比到淡水還近，現在基隆港更是國際郵輪母港，一年有超過560航次的郵輪，很多人都專程到基隆欣賞美麗的郵輪，現在和平島、潮境公園也都是東北角的熱門景點，市府舉辦伴手禮選拔活動，就是要讓大家知道基隆就是這麼好吃、好玩的地方，歡迎大家常到基隆走走看看。





基隆市府產業發展處指出，本屆伴手禮選拔有多達57件商品報名參加，經過了長達3個多月的「專家評選」、「網路票選」、「民眾試吃評選」等評選階段，終於在9月底選出本屆代表基隆特色的十大伴手禮商品。

基隆市府產業發展處表示，在食品組商品中，有使用「海上黃金」飛魚卵、海邊的「石蓴」、「石花菜」、「小卷」及海港人特殊的情感來製作本屆的伴手禮，而業者透過基隆市政府資源，將基隆道地的天婦羅行銷到量販店、電視通路、更拓展到國外，活絡經濟。

基隆市府產業發展處提到，而在文創組商品中，透過原料、手作的溫度、景色、歷史及地質，融合基隆的故事，創造出一件件文創商品。而有一位土生土長的年輕設計師，以住家旁的西定河為出發點，在河邊、海邊、岩縫中，尋找可以運用的垃圾袋，將這些不起眼的資源，打造成獨一無二的燈具，並且在累積生活中的經驗後，透過「黃銅」打造屬於基隆「山海城」的意象別針，獻給心愛的故鄉。

基隆市府產業發展處長林青海表示，由於本屆伴手禮選拔報名格外踴躍，比上一屆增加10多件報名商品，參賽者無不卯足全力、充分展現各家商品特色，在經過各階段的嚴格評審後，最終才選出20件得獎商品，雖然參賽商品中不乏遺珠之憾，但鑑於十大伴手禮的目標設定，評委不得不忍痛割愛。本屆得獎商品有許多首次報名參賽即獲得評委青睞，彰顯出基隆地方特色及文化創意產業上不斷地推陳出新，更為基隆的城市活力，注入了不少動力。

產發處表示，基隆市政府將扮演資源分享平台及推手，讓這些選拔出來的優秀業者，與市場接軌、與需求者接軌，讓國內外消費者可以藉由這些優秀的商品更進一步的認識基隆。

【活動網頁】

►比「蔡賴配」更對味的美麗搭配