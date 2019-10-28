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澳民眾請願「正式承認中華民國台灣」！　11/20截止、將送眾議院

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▲▼澳洲,澳洲國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲民眾發起請願，要求政府承認中華民國台灣。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

澳洲請願網站出現一件「對於中華民國台灣的外交承認」的連署案，要求政府與台灣建立正式、完整的外交關係，已獲得請願委員會審核通過，11月20日截止後，將會送交眾議院，屆時相關政府單位必須對此答覆。截稿前已經累積4686人連署。

署名Gavan Daffy的網友發起請願，建議眾議院要求澳洲政府給予台灣完全、正式的外交承認。提案內文提到，台灣擁有近2400萬人口，是東亞地區的民主燈塔，扮演重要法治角色，也是國防與戰略安全的重要夥伴，更具有現代、自由與民主的特質。

▲▼澳洲請願網站，連署「對於中華民國台灣的外交承認」。（圖／翻攝Parliament of Australia）

▲澳洲請願網站出現「對於中華民國台灣的外交承認」請願案。（圖／翻攝Parliament of Australia）

EN1120號請願書指出，所有熱愛民主與自由的國家，都應該賦予台灣完整且正式的外交承認，這才是正確與正義的事情。Gavan Daffy寫道，「長期存在的事實是，有一個中國，也有一個台灣。」

根據網站，澳洲公民或居民發起提案後，會由請願委員會（Petitions Committee）先行審核，檢視提案內容是否符合政府權責，通過後公布在網站上4周。

▲▼ 澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。（圖／達志影像／美聯社）

比較特別的是，澳洲請願案最低需求人數是「1人」，也就是提案人本人，除此之外沒有設立成案門檻。提案被公布4周後，就會由指定議員或請願委員會主席代表，送交眾議院，屆時相對應的政府單位必須對此作出正式回應。但是，如果連署人數累積越多，也更能夠獲得當局、媒體與社會的重視。

根據臉書粉絲專頁「TaiwanWarmPower」，雖然僅限本國公民、居民才能連署，但是根據澳洲2016年人口普查，台裔澳洲人大約有70,790人，其中可能有許多人積極參與台商會、婦女會、客家同鄉會、台僑協會等組織活動。此外，台灣2017年有16,673人到澳洲讀書進修，也可能有許多打工度假或旅外工作的民眾，鼓勵同意此提案的朋友大力宣傳、支持。

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