韓國瑜喊「資助學生遊學」　潘文忠：別因個人喜惡做決定

▲潘文忠表示，韓國瑜對教育的了解不是這麼深入。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜拋出「讓大學生免費出國留學一年」政見，甚至要動用500億前瞻預算補助。教育部長潘文忠今（28日）表示，教育應是一步一腳印，以學生為主體，不是哪一個人的喜惡去做決定，認為韓市長這幾天一直變化中的政策，對教育的了解不是這麼深入。

潘文忠今出席立法院教育及文化委員會第7次全體委員會議，會前被問韓國瑜提出教育要跟國際接軌補助留學。潘文忠說，國際化工作一直是持續推動的重點，在整個國際化過程是一定要考量到學生需求，以及相關合作國家的可能性，才能真正達到最後實際的幫助。潘文忠表示，教育部在不斷推動，如過去17項計畫中的高教深耕計畫，各大學就學校屬性需求尋求跟國際合作，2年推動下來有相當幅度成長，有3萬多學生進行國際交流學位，在專業領域成長。

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▲韓國瑜提出「讓大學生免費出國留學一年」政見。（圖／記者莊喬迪攝）



至於韓國瑜提的可行性和經費問題，潘文忠認為，韓市長這幾天一直變化中的國際交流，應該說韓對教育了解不是這麼深入，一昧可能只是從他個人想法提出，經由不斷修正，但教育應是一步一腳印，以學生為主體，不是哪一個人喜惡做決定。潘文忠指出，經費是務實問題，動輒數千億或一再調整後數百億，都必須堅顧教育品質資源應用，「而不是我只想做這件事，而不顧國民教育的需要，跟其他教育的需求，會產生偏頗的現象，對學生學習不見得最有利」。

另外，媒體問到韓國瑜國政顧問團提排富條款，是否變成善後團？潘文說，國政顧問部分沒辦法去了解，只知道教育工作要很具體了解、深入理解，從學生需求所做的資源投入，一定要幫助學生做大效益。而前瞻500億加進去夠？潘文忠表示，重大預算都是經過非常審慎評估到立院決定，「不是單一個人想到隨時我要運用什麼資源」，應該要去籌措出可行且做得到，向國人說明才是最好的政策。