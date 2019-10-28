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華聞快遞／起底大陸最賺錢高鐵！京滬年賺百億人民幣「賣票收入佔半」

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▲復興號中國標準動車組（CR400AF）。（圖／翻攝自中車青島四方機車車輛股份有限公司網站）

▲復興號中國標準動車組（CR400AF）。（圖／翻攝自中車青島四方機車車輛股份有限公司網站）

《上海》起底大陸最賺錢高鐵！京滬年賺百億人民幣「賣票收入佔半」

大陸最賺錢的高鐵「京滬高速鐵路股份有限公司」首次公開發行股票招股說明書，內容顯示，京滬高鐵2016年度至2018年的營業收入連年上升，直到今年1-9月營收達到250.02億元（人民幣，下同）；2018年度淨利潤達到102.48億元。據悉，京滬高鐵的資產負債比只有14.6%，且由於採取的是委託運輸運營模式，截至2019年9月30日，京滬高鐵公司員工人數僅為67人，其中還有借調人員25人。（澎湃新聞）

《北京》汽車電子行業利潤回暖　裝備製造業利潤增速由負轉正

大陸國家統計局日前發布前三季工業企業財務數據，內容顯示，大陸全國規模以上工業企業利潤總額45,933億元，年增率下降2.1%，降幅比前8個月擴大0.4個百分點。不過按季度看，大陸今年以來的全國規模以上工業企業利潤總額年增率降幅呈現逐季收窄態勢；其中，一季下降3.3%、二季下降1.9%、三季下降1.8%。（中新社）

《江西》推動虛擬現實產業發展！江西致力打造「VR應用高地」

為進一步推動虛擬現實產業發展，江西省政府近日推出措施，從行業應用試點示範、虛擬現實裝備採購、產品推廣等多方面加快虛擬現實應用落地推廣。此外，江西還提出，對於企業在全省公眾密集區域部署虛擬現實體驗設備，進行公益性展示或免費體驗的，由所在地政府給予設備採購額一定比例的補助。（中新社）

《浙江》「2019中國·瑞安云江科創大會」在浙江瑞安啟幕

「2019中國·瑞安云江科創大會」27日在浙江瑞安開幕，會上共簽約20個重大產業、科創平台、人才合作團隊等項目；其中，華峰集團與瑞安市政府簽約的華峰新材料工業互聯網平台項目總投資達10億元，將構建匯集全球鞋業等新材料產業研發、設計、供應鏈採購、智慧製造、貿易物流、項目孵化、公共服務、工業觀光等全產業鍊為一體的高端創新服務項目。（中新社）

▲2019中國·瑞安云江科創大會。（圖／中新社）

▲科創大會現場。（圖／中新社）

《北京》北京開啟空港智慧物流新模式貨物通關

隨著首批國際空運貨物在北京大興國際機場起航，北京「單一窗口」空港電子貨運平台27日也在北京大興國際機場正式運行，標誌著北京全面開啟空港智慧物流新模式。 （中新社）

《福建》福建推進健康扶貧！62萬貧民獲1.38億元醫保資助

福建省衛生健康委員會日前表示，健康扶貧工程啟動以來，福建全力推進「三個一批」分類救治策略，並提出了一系列針對性的措施。官方數據顯示，2019年城鄉醫療救助資金資助參加城鄉居民醫保95.58萬人次，救助金額達2.13億元；其中，為62.42萬名建檔立卡貧困人口參加城鄉居民醫保的個人繳費部分提供全額資助，資助金額達1.38億元。（中新社）

《北京》第二十二屆科博會交易金額超280億元人民幣

「第二十二屆中國北京國際科技產業博覽會」27日落幕，據不完全統計，科博會期間共有技術交易、產業合作簽約、交易項目88個，總金額286.01億元人民幣。此外，該科博會展覽會設立了19個展區，集中展示了大陸科技領域的最新技術和成果。（中新社）

《海南》大陸國務院國資委將鼓勵支持中央企業投資海南

大陸國務院國資委與海南省委、省政府27日在北京舉行落實中央戰略部署全面推進海南自貿區（港）建設座談會。大陸國務院國資委黨委書記、主任郝鵬表示，當局將在充分發揮好市場配置資源決定性作用的基礎上，加強工作的主動統籌引導，鼓勵支持中央企業投資海南、佈局海南、建設海南、發展海南，為中央企業持續深化與海南的合作提供更好的支持和服務保障。（中新社）

▼海南將不斷優化營商環境。（圖／CFP）

▲▼海南省。（圖／CFP）

ET快訊
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韓國瑜高喊「反清復明」！狂酸民進黨政府：選舉一到臉上就寫我要
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