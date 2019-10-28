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捐血哥抽500CC！贈品單位「盒袋箱」起跳…估算2千元↑　網呆：賣場採購吧

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲原PO去捐血，扛了一堆贈品回家。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／鄺郁庭報導

捐血一袋、救人一命，許多民眾都有捲袖捐熱血的習慣，一名男網友日前就去捐血，沒想到拿到的贈品像是去大賣場血拚完，讓他忍不住拍下照片，並上傳到臉書《爆廢公社二館》，直呼「贈品多到機車差點載不回來。」看到照片後，網友也紛紛驚呆，「你是直接捐整顆心臟吧」、「這是幾個人去捐血得到的啊？」

仔細看看照片，原PO捐血拿到的東西超澎湃，幾乎擺滿整張桌子，而且很多物品的單位不是「1個」、「2個」，而是「1盒」、「1袋」起跳，像是衛生紙直接送2袋、口罩2盒，旁邊的鐵罐裝大燕麥片也是2罐，光看照片的話，完全不會聯想到原PO是去捐血，反而像是去超市或大賣場採購。

請繼續往下閱讀...

男網友也在文中列出清單，物品分別有「衛生紙x2袋、延長線x2組、雞蛋x2盒、大垃圾袋x2盒、剪刀x2把、口罩x2盒、大燕麥片x2罐、菜瓜布x2包、鑰匙圈x2個」，讓他最後也直呼，「真是佛心來的」。用大賣場網路購物估算，這些東西前後加起來，價格應該落在2千～3千元，而且物品都相當實用。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲這真的不是去大賣場「補貨」嗎 XD（圖／翻攝自爆廢公社二館）

看到照片後，網友也忍不住紛紛留言，「怎麼那麼好！確定2顆腎都還在齁」、「第一次看到這麼多東西」、「捐血完去逛家樂福嗎」、「血沒有被抽乾吧！這根本大採購了」、「三代動員才有吧」、「這是全家都捐2000了嗎」、「人家是捐500，你是捐5000吧」、「為什麼我捐都只有吃到飽的餅乾跟飲料」、「這應該連心肝腎都捐了。」

面對大批網友的好奇跟質疑，到底是什麼捐血車還是捐血中心這麼大手筆，就有網友貼出臉書《~~我愛鹿港小鎮~~》的一則貼文解答。原來這是鹿港東區扶輪社贊助的捐血活動，只要捐250CC就可以拿到「衛生紙1串、口罩1盒、雞蛋1盒、延長線1條、剪刀1把、菜瓜布1組、大燕麥片1罐，超大垃圾袋1箱（沒錯是1箱）」，捐500CC禮品則變2倍，「建議各位鎮友開車來載喔～」

▼原來原PO是參加鹿港的捐血活動。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

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關鍵字：

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