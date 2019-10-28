照片露餡！川普與歐巴馬最大差異曝光　網友：衣服超日常

▲川普政府突擊巴格達迪時的情報室照片。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普27日宣布，伊斯蘭國（IS）首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）已經「自爆」死亡，然而不少人從白宮曝光的情報室照片中，看出川普似乎想「模仿」2011年前總統歐巴馬觀看突擊賓拉登行動的照片。前白宮攝影師更質疑，這張六人坐挺挺的照片，應該是突擊行動結束後才拍攝的，並非突擊當下的畫面。

白宮在27日發布的情報室照片中，川普坐在桌子正中間，從左到右分別是國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）、副總統彭斯（Mike Pence）、國防部長艾斯博（Mark Esper）、參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）與負責特別行動的聯合參謀部副主任埃文斯（Marcus Evans）。照片中可見，六個大男人直挺挺地坐在桌前，表情非常嚴肅，似乎有點不自然。

▲2011年歐巴馬政府狙擊賓拉登時的情報室照片。（圖／達志影像／美聯社）



前白宮官方攝影師蘇沙（Pete Souza）認為，這張照片並非在監看行動的當下所拍攝，根據報導，這次的突擊發生在美東時間15時30分，但照片的IPTC數據顯示，拍攝時間是在「17:05:24」，所以推測照片是在突擊結束後才「補拍」的。蘇莎表示，儘管並非在突擊當下所拍，但可以證明川普拍下這張照片時，整個突擊行動尚未結束，「只是可能會誤導了突擊的確切時間。」

蘇沙也是2011年前總統歐巴馬（Barack Obama）在情報室觀看狙擊賓拉登（Osama bin Laden）照片的攝影師。當年歐巴馬在這張照片中並未坐在桌子正中間，而是由聯合特種作戰司令部指揮官韋伯（Marshall Bradley Webb）坐鎮，一旁還有副總統拜登（Joe Biden）、白宮幕僚長麥唐諾（Denis McDonough）、國防部長蓋茲（Robert Gates）以及吃驚摀嘴的國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）。

網友認為，歐巴馬的照片比川普還要「生動」許多，更能表現出當時的緊張情勢。另外也有網友比較兩張照片的穿搭，相較於川普照片中的6人都西裝筆挺，歐巴馬照片更顯得「日常」，只見歐巴馬本人穿著一件黑色夾克縮在角落，拜登也沒有打領帶，還有其他人員也幾乎沒穿西裝外套。

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