　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

撤軍是假的？川普宣布部分美軍留守「敘利亞油田」　鷹派議員：雙贏

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼敘利亞東北部的Rmeilan油田。（圖／達志影像／美聯社）

▲敘利亞東北部由庫德族控制的Rmeilan油田。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普日前宣布從敘利亞撤軍，並指出敘利亞只有沙子與死亡，自認正在結束毫無休止的戰爭。不過川普卻在27日的記者會上建議，美國企業應該去敘利亞的油田營運，引發各界批評。五角大廈也證實，美國將出動機械化部隊至敘國東北部，協助保護油田不被伊斯蘭國入侵。

川普（Donald Trump）在27日宣布擊斃伊斯蘭國（IS）首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）的記者會上表示，美國石油公司應該去敘利亞的油田發展，「或許是埃克森美孚（Exxon Mobil）或我國任何一家石油公司去（和敘利亞）簽訂協議，去那裡好好營業…然後撒大錢。」對此，國防部長艾斯培（Mark Esper）也在25日證實，已經派出機械化部隊至敘利亞東北部油田，防止被伊斯蘭國入侵。

川普還在記者會上說，「石油珍貴的原因有很多，第一，它助長了伊斯蘭國，第二，它幫助了庫德族人，因為基本上它是被庫德族奪走的，第三，它可以幫助美國，因為我們應該能從中獲得一些。」此言讓外界認為，美國眼中只有敘利亞的油田，寧願為此背叛庫德族人。

前國安顧問瑞戴爾（Bruce Riedel）痛批，這件事從國際法角度來看，根本就是向全世界傳達美國想要「竊油」；布朗大學（Brown University）教授柯根（Jeff Colgan）也說，美國想要讓企業留住石油的想法很不道德，而且還有違法的疑慮。

►美軍空襲沒有「證據」！俄國懷疑巴格達迪死訊：他已經死無數次了
►被巴格達迪強娶性侵　美軍突擊行動以「她」為名…家屬淚訴：還未找到遺體
►川普搬走「恐怖份子絆腳石」　庫德族1世紀狂被利用…800聖戰士家人趁機溜

但美國鷹派參議員格拉罕（lindsey graham）卻相當支持川普的說法，認為油田確實是伊斯蘭國的主要收入來源，「它（油田）現在由敘利亞民主力量（SDF）掌握，他們大部分是庫德族人，而他們和美國是夥伴關係，這沒有違法，在我看來是個雙贏的局面。」格拉罕指出，美國企業能讓油田設備現代化，美國跟庫德族都能從中獲益。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
外送員B1送到1樓！天兵高中師「花2倍錢吃學餐」　網笑：真的
新竹虐9貓變態男抓到了！便利商店逃走神隱2天…肉搜逼他躲警局
變態男虐死9貓神隱「鍋子打到頭變形」　雲端百張影照曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

巴格達迪自爆身亡　約翰遜：這是一個里程碑，但戰爭尚未結束

英國39具冰屍案！4死者資料送回越南核身分　外交部：近期多人失蹤…

坦尚尼亞下令修改《婚姻法》　女童18歲後才可結婚

第3次機會…歐盟開會討論英國「彈性脫歐」　強生力拼提前大選

激情男女嗨到飛機座位上「野戰」　空姐霸氣阻止：把鳥收進去！

美軍擊殺IS首腦巴格達迪始末　極端派恐號召報復…全球高度戒備！

慎入！他嘴唇被蟲卵寄生　醫生一擠「超肥嫩幼蟲」不停蠕動...網嚇歪

日本確定改寫「先姓後名」　盼2020東京奧運前全面統一

他年輕跑船苦攢「1個月薪水」買錶犒賞自己　51年後飆破150萬！

神龍攜6顆龍珠加持超嗨！　巴黎聖日耳曼4比0擊退馬賽　

A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！

頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

「音樂劇」演唱《給朱利安》獲好評！　蕭敬騰《聲林2》猛誇艾文「很會演耶」

張文綺一句「男人要有味道是要擼..」　小鬼老司機上身..全場只有他懂XDD

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

同志遊行竟巧遇觀音、龍女下凡！腳踩蓮花「高速飄移」路人瘋搶拍

台北同志遊行「觀音下凡」！　腳踩蓮花高速飄移路人全看傻

伊斯蘭國領袖傳身亡！　美媒：死於美軍在敘利亞的行動中

萌汪首見小奴才秒變「妹控」！暖心陪學步...媽感動：一起長大

巴格達迪自爆身亡　約翰遜：這是一個里程碑，但戰爭尚未結束

英國39具冰屍案！4死者資料送回越南核身分　外交部：近期多人失蹤…

坦尚尼亞下令修改《婚姻法》　女童18歲後才可結婚

第3次機會…歐盟開會討論英國「彈性脫歐」　強生力拼提前大選

激情男女嗨到飛機座位上「野戰」　空姐霸氣阻止：把鳥收進去！

美軍擊殺IS首腦巴格達迪始末　極端派恐號召報復…全球高度戒備！

慎入！他嘴唇被蟲卵寄生　醫生一擠「超肥嫩幼蟲」不停蠕動...網嚇歪

日本確定改寫「先姓後名」　盼2020東京奧運前全面統一

他年輕跑船苦攢「1個月薪水」買錶犒賞自己　51年後飆破150萬！

神龍攜6顆龍珠加持超嗨！　巴黎聖日耳曼4比0擊退馬賽　

被室友丟下後的第四個夏天，是冷的

國泰人壽、國泰世華推API網銀身分認證　2步驟輕鬆完成保險大小事

小禎分居7年...認了恨過田欣！　大方祝福李進良「這麼多年來你們是適合的」

暖心警察送安全帽給被開單的阿伯　洪玉鳳議會公開讚揚

11點前買咖啡就送吐司　客美多小巨蛋加盟店正式開幕

華聞快遞／西藏前三季度外貿總值逾30億元　貿易順差19.99億元

爛書狂留負評！背後「低素質心態」曝...堅持100%答案→0收穫

孀怨【往生咒之一】

甩摔幼貓害爆頭！台東名麵店老闆「現身還原」　頻道歉：我是想餵牠

巴格達迪自爆身亡　約翰遜：這是一個里程碑，但戰爭尚未結束

39人反鎖貨櫃15小時「絕望凍死」！　調查透露：像塞進-25℃ 金屬棺材...

國際熱門新聞

女警醉誘7上司壞壞　同事全知情

老太太廚房掛700年前古畫！可賣2億

即／台男涉性侵16歲少女　在菲律賓被捕

IS領袖自爆亡　遭幕僚、妻子雙背叛

39凍屍案「6越南籍家屬崩潰找人」　開車廂全是血手印

即／川普證實：IS首領巴格達迪真的死了

她天天寄簡訊給亡父　4年後竟收到回覆

空服員走進駕駛艙　iPad直播廁所

39凍屍死者「比中獎還幸運」　冷血人口販開價54萬原路重現

這張寶可夢卡片600萬　　全球僅39張超稀有

川普：巴格達迪如喪家犬　哭喊自爆而亡

美議員裸體呼麻　和「男女下屬」搞不倫

中國人妻悲歌　夫欠錢「妻遭人蛇集團逼進貨櫃」還債

被強娶性侵　美軍行動以「她」為名

更多熱門

相關新聞

美軍空襲沒證據　俄懷疑ISIS首領死訊

美軍空襲沒證據　俄懷疑ISIS首領死訊

俄羅斯國防部27日表示，針對伊斯蘭國首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）引爆炸彈身亡一事，目前尚未接收到有關美軍具體行動的可靠消息來源，或許只是另一場的「殲滅」行動，畢竟從2014年以來，已經傳出「無數次」（umpteenth）有關巴格達迪的死訊，但最後他總是會復活。

美最新航母福特號展開海試　2024前部署

美最新航母福特號展開海試　2024前部署

IS接班人　「教授」卡拉達什上位

IS接班人　「教授」卡拉達什上位

潛水發現泡水車　找到失蹤26年男屍

潛水發現泡水車　找到失蹤26年男屍

照片露餡　川普與歐巴馬的最大差別

照片露餡　川普與歐巴馬的最大差別

關鍵字：

川普Donald Trump敘利亞油田石油庫德族撤軍敘利亞民主力量SDF伊斯蘭國ISISIS巴格達迪Abu Bakr al-BaghdadiExxon Mobil北美要聞

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

67歲婦成功產女嬰　2老：有退休金撫養

鍾欣怡「我不需要你」結婚5年爆冷戰老公！

女警醉誘7上司壞壞　同事全知情

被石頭砸中頭　他34歲仍童顏童身

趙斗順「清晰長相」首公開　專家：他會再犯！

日本AV驚見台灣美人妻！達人：當我們瞎了嗎

桃園檳榔攤傳「清脆掌聲」　外送員苦等10分鐘曝後續

爸媽缺席家長會　男孩「持刀坐27F」絕望了

台東知名麵店摔死小貓　畫面曝光

野營半夜突感溫暖　他睜眼嚇一跳

影／張國煒親駕星宇新機回台

台中男和國一小女友愛愛下場超慘　她求情：我主動的

顧問團笑不出來！韓國瑜這樣答退休政策

激情交纏到一半！她拔刀殺前男友　喊：下輩子別再見

華晨宇沒搶到票　履行諾言「真的剃禿了」！

更多

最夯影音

更多
A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！

A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！
頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

「音樂劇」演唱《給朱利安》獲好評！　蕭敬騰《聲林2》猛誇艾文「很會演耶」

「音樂劇」演唱《給朱利安》獲好評！　蕭敬騰《聲林2》猛誇艾文「很會演耶」

張文綺一句「男人要有味道是要擼..」　小鬼老司機上身..全場只有他懂XDD

張文綺一句「男人要有味道是要擼..」　小鬼老司機上身..全場只有他懂XDD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面