撤軍是假的？川普宣布部分美軍留守「敘利亞油田」　鷹派議員：雙贏

▲敘利亞東北部由庫德族控制的Rmeilan油田。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普日前宣布從敘利亞撤軍，並指出敘利亞只有沙子與死亡，自認正在結束毫無休止的戰爭。不過川普卻在27日的記者會上建議，美國企業應該去敘利亞的油田營運，引發各界批評。五角大廈也證實，美國將出動機械化部隊至敘國東北部，協助保護油田不被伊斯蘭國入侵。

川普（Donald Trump）在27日宣布擊斃伊斯蘭國（IS）首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）的記者會上表示，美國石油公司應該去敘利亞的油田發展，「或許是埃克森美孚（Exxon Mobil）或我國任何一家石油公司去（和敘利亞）簽訂協議，去那裡好好營業…然後撒大錢。」對此，國防部長艾斯培（Mark Esper）也在25日證實，已經派出機械化部隊至敘利亞東北部油田，防止被伊斯蘭國入侵。

川普還在記者會上說，「石油珍貴的原因有很多，第一，它助長了伊斯蘭國，第二，它幫助了庫德族人，因為基本上它是被庫德族奪走的，第三，它可以幫助美國，因為我們應該能從中獲得一些。」此言讓外界認為，美國眼中只有敘利亞的油田，寧願為此背叛庫德族人。

前國安顧問瑞戴爾（Bruce Riedel）痛批，這件事從國際法角度來看，根本就是向全世界傳達美國想要「竊油」；布朗大學（Brown University）教授柯根（Jeff Colgan）也說，美國想要讓企業留住石油的想法很不道德，而且還有違法的疑慮。

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但美國鷹派參議員格拉罕（lindsey graham）卻相當支持川普的說法，認為油田確實是伊斯蘭國的主要收入來源，「它（油田）現在由敘利亞民主力量（SDF）掌握，他們大部分是庫德族人，而他們和美國是夥伴關係，這沒有違法，在我看來是個雙贏的局面。」格拉罕指出，美國企業能讓油田設備現代化，美國跟庫德族都能從中獲益。

“If they’re going into Iraq, keep the oil!”



Trump says he could “make a deal with an ExxonMobil or one of our great companies” to extract oil from the Levant in the wake of the killing of Abu Bakr al-Baghdadi pic.twitter.com/7l05smNGzM — Bloomberg TicToc (@tictoc) October 27, 2019

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