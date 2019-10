撤軍是假的？川普宣布部分美軍留守「敘利亞油田」　鷹派議員：雙贏

▲敘利亞東北部由庫德族控制的Rmeilan油田。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統川普日前宣布從敘利亞撤軍,並指出敘利亞只有沙子與死亡,自認正在結束毫無休止的戰爭。不過川普卻在27日的記者會上建議,美國企業應該去敘利亞的油田營運,引發各界批評。五角大廈也證實,美國將出動機械化部隊至敘國東北部,協助保護油田不被伊斯蘭國入侵。

川普(Donald Trump)在27日宣布擊斃伊斯蘭國(IS)首領巴格達迪(Abu Bakr al-Baghdadi)的記者會上表示,美國石油公司應該去敘利亞的油田發展,「或許是埃克森美孚(Exxon Mobil)或我國任何一家石油公司去(和敘利亞)簽訂協議,去那裡好好營業…然後撒大錢。」對此,國防部長艾斯培(Mark Esper)也在25日證實,已經派出機械化部隊至敘利亞東北部油田,防止被伊斯蘭國入侵。

川普還在記者會上說,「石油珍貴的原因有很多,第一,它助長了伊斯蘭國,第二,它幫助了庫德族人,因為基本上它是被庫德族奪走的,第三,它可以幫助美國,因為我們應該能從中獲得一些。」此言讓外界認為,美國眼中只有敘利亞的油田,寧願為此背叛庫德族人。

前國安顧問瑞戴爾(Bruce Riedel)痛批,這件事從國際法角度來看,根本就是向全世界傳達美國想要「竊油」;布朗大學(Brown University)教授柯根(Jeff Colgan)也說,美國想要讓企業留住石油的想法很不道德,而且還有違法的疑慮。

但美國鷹派參議員格拉罕(lindsey graham)卻相當支持川普的說法,認為油田確實是伊斯蘭國的主要收入來源,「它(油田)現在由敘利亞民主力量(SDF)掌握,他們大部分是庫德族人,而他們和美國是夥伴關係,這沒有違法,在我看來是個雙贏的局面。」格拉罕指出,美國企業能讓油田設備現代化,美國跟庫德族都能從中獲益。

“If they’re going into Iraq, keep the oil!”



Trump says he could “make a deal with an ExxonMobil or one of our great companies” to extract oil from the Levant in the wake of the killing of Abu Bakr al-Baghdadi pic.twitter.com/7l05smNGzM