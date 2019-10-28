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美眾議員「裸體呼麻」…和「男女下屬」大搞不倫　民主黨新星黯然請辭

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▲▼美國加州民主黨眾議員希爾（Katie Hill）。（圖／達志影像／美聯社）

▲民主黨眾議員希爾27日請辭。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國加州民主黨眾議員希爾（Katie Hill）日前和其立法主任鬧出婚外情，加上裸體抽大麻的私生活照片曝光，讓她在27日宣布請辭。希爾在聲明中指出，這是她做過最困難的決定，「但我相信這對選民、社區和國家來說是最好的。」希爾強調，請辭後她不會再遭受丈夫折磨，也不必擔心再被抹黑。

希爾在2018年當選國會議員，被視為民主黨的明日之星，結果她竟被爆與其立法事務主任凱利（Graham Kelly）大談不倫戀，且當選前裸體抽大麻、和24歲女助理迪斯賈爾丁斯（Morgan Desjardins）有染的照片也全曝光，讓她的政治生涯大受打擊。

儘管希爾表示，她和結婚9年的丈夫赫斯雷普（Kenny Heslep）已在今年訴請離婚，並否認與凱利的婚外情，但依舊止不住批評聲浪。

希爾在聲明中指出，「我帶著一顆破碎的心宣布離開這個職位，這是我做過最困難的選擇，但我相信這對選民、社區和國家來說是最好的。」她強調，未來會對這些惡意散佈照片的人採取法律行動，「『請辭』是必然發生的結果，這樣支持我的人就不會再遭受來自我丈夫的折磨，不用再忍受政治抹黑。」

眾議院道德委員會（House Committee on Ethics）在23日對希爾的婚外情展開調查，如今她宣布請辭，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）公開讚賞希爾的作法，「她替眾議院的新一代階層做出貢獻。」但裴洛西也強調，「我們必須確保國會成員和工作場所，都能保持誠信和尊嚴。」

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