美眾議員「裸體呼麻」…和「男女下屬」大搞不倫　民主黨新星黯然請辭

▲民主黨眾議員希爾27日請辭。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國加州民主黨眾議員希爾(Katie Hill)日前和其立法主任鬧出婚外情,加上裸體抽大麻的私生活照片曝光,讓她在27日宣布請辭。希爾在聲明中指出,這是她做過最困難的決定,「但我相信這對選民、社區和國家來說是最好的。」希爾強調,請辭後她不會再遭受丈夫折磨,也不必擔心再被抹黑。

It is with a broken heart that today I announce my resignation from Congress. This is the hardest thing I have ever had to do, but I believe it is the best thing for my constituents, my community, and our country.



