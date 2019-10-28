比利時「史上第1位女總理」威爾梅斯上任　將領導看守政府

▲比利時史上第一名女性總理威爾梅斯（Sophie Wilmes）。（圖／翻攝Twitter@Sophie_Wilmes）

記者吳美依／綜合外電報導

比利時聯邦預算及公共服務部長威爾梅斯（Sophie Wilmes）獲得國王任命，成為史上第一位女總理，將會領導看守政府，直到新聯合政府組織成功。據了解，她曾任職於歐盟執委會（European Commission），受到提名以後，除了感謝支持與信任，也承諾會盡全力確保政局穩定。

比利時看守政府26日宣布，威爾梅斯將接替總理米歇爾（Charles Michel）的職位，成為史上第一位女性總理。威爾梅斯獲得國王菲力普（Philippe）同意與認命，她對此表示，非常感謝同僚的支持與信任，將會領導看守政府，直到新的聯合政府形成以前，維持政局穩定。

根據《政客》，前總理米歇爾將於12月1日上任成為歐洲執委會主席，他曾表示，希望在11月卸任，才有時間準備新任職務。另外，與威爾梅斯同屬法語區政黨「革新運動」（Mouvement Réformateur）的克拉林瓦（David Clarinval）將會接替聯邦預算部長一職。

根據《中央社》報導，44歲的威爾梅斯曾在歐盟執委會工作，擁有經濟和金融顧問經歷，2015年才加入聯邦政府，也就是說，成為政府內閣成員的時間其實不久。據了解，國會最大黨新弗拉芒聯盟（N-VA）不滿米歇爾簽署的《全球移民契約》，2018年12月退出聯合政府，又通過總理不信任案，使得聯邦政府垮台，成為看守內閣，目前仍在與法語社會黨（PS）協商組織新政府。

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