台中腳踏車阿伯「徒手抓麥芽糖」來賣！　網讚正宗古早味：吃這沒在怕髒啦

▲阿伯技術很好，三兩下就把麥芽糖包進絣皮。（圖／翻攝自爆廢公社，下同）



記者黃可昀／綜合報導

台中一名女網友昨天逛逢甲文華路時，看見一位阿伯推著腳踏車，手上拿著搖鈴發出「咖拉咖拉」聲響吸引客人，後座那一大箱裝的就是古早味麥芽糖。她當時和阿伯買了幾塊麥芽餅，眼見阿伯直接伸手抓起一把黏黏的麥芽糖，小心翼翼夾入餅皮中，超古早作法讓她大開眼界，網友也直呼，「就是要有阿公味的麥芽糖才好吃！」

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▲有些人會顧慮衛生問題，但網友說他們都這樣從小吃到大的啦。



原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，她第一次見到麥芽餅的做法，想不到阿伯是拿出一大桶麥芽糖，接著直接用手捏出合適分量，再用兩塊餅皮夾起來，即使手沒有沾水也完全不會沾黏，可見是技巧純熟的真功夫，雖然這種「手工」製法讓有些人看了怕怕的，但原PO認為，「反正也是長這麼大了」，自己完全不在意阿伯徒手做麥芽餅，反倒是覺得很新奇。

▲很多台中人都認得這位阿伯，他已經賣幾十年了。



網友見到這懷念的麥芽糖紛紛表示，阿伯用手捏才是正宗作法，「傳統都是手捏的，我喜歡吃加梅粉的，甜甜酸酸好吃」、「小時候就看阿伯用手捏到大，阿伯身體勇健，一中到逢甲腳踏車來回」、「小時候拿廢鐵去換麥芽糖，回收的阿伯也都是徒手抓糖」、「哇，正古早味耶，反正我們小時也是這樣吃到長大的，沒差啦」、「吃這個沒有在怕髒的啦，這個古早味好難找到了」、「在意衛生的…有吃過握壽司嗎？」

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