快訊／張國煒今親駕星宇新機11:30回台！　桃機降落跑道公布了

▲星宇一號機交接「K董深情獻吻」，10/28親自駕駛抵台。（圖／翻攝星宇航空臉書，下同）

記者賴文萱／台北報導

抵台倒數！星宇航空董事長張國煒日前帶隊到德國漢堡，親自驗收全台首架A321neo 1號機B-58201，26日更啟航親自駕駛飛機返台。星宇指出，新機沿途中停杜拜、曼谷兩地後，預計今（28）日上午11時30分由北跑道05L抵達桃園國際機場。只要捕捉到星宇航空一號機「B58201」珍貴的機身畫面，就有機會親自搭上飛機。

【09:44更新】：星宇指出，因目前方向依舊南風，上午10點將再次更新「正式降落跑道」。

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星宇航空新機抵台倒數，上午正式公布抵達桃機跑道，星宇指出，首架A321neo 預計將於今日上午11時30分由北跑道05L抵達桃園國際機場，同時也舉辦「星宇照飛機」活動，即日起至2019年11月30日止，只要捕捉到珍貴機身畫面，將含有星宇航空飛機之攝影作品上傳Facebook或Instagram，最大獎將送出不限航點來回單人商務艙／經濟艙機票。

首架飛機引進後，星宇試航驗證作業程序將進行到第四階段，張國煒日前接受媒體訪問時提到，能不能賣票還是要以拿到民航局營運許可為主，但內部是希望12月中能正式對外銷售，希望國人多多給予支持。

▲星宇航空首架A321 neo周一上午抵台。（圖／星宇航空提供）