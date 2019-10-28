第3次機會…歐盟開會討論英國「彈性脫歐」　強生力拼提前大選

▲強生希望能透過提前大選增加協議辯論時間。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

距離英國「原訂」的脫歐期限僅剩4天，就在下議院否決首相強生（Boris Johnson）的脫歐協議後，強生去信向歐盟要求再次延後期限。外媒報導指出，歐盟預計28日在布魯塞爾召開會議，傾向給予「彈性」脫歐期限，希望能幫助英國盡快解決這場鬧劇。

BBC報導指出，歐盟預計28日在布魯塞爾開會做出決定，這也是歐盟第3次延後英國的脫歐期限。報導指出，歐盟傾向給予英國三個「彈性脫歐」的時間，首先，就是先同意延後最後脫歐期限至2020年1月31日，若是英國議會提前通過協議，也能考慮在11月30日與12月31日提言脫歐，唯一的條件就是脫歐協議「不可能再重談」。另外，若是英國沒有在31日前離開歐盟，則必須再派出一位人選擔任歐盟委員會（European commission）代表。

與此同時，英國議會將在28日投票決定是否「提前大選」，這也是強生第3度交出提前大選的提案，希望能替他的脫歐協議爭取更多辯論時間，歐盟也是在12月12日英國進行大選的前提下，考慮將脫歐期限延至1月31日。不過除了保守黨、蘇格蘭民族黨（Scottish National Party）與自由民主黨（Liberal Democrats）表態支持外，工黨及其他黨派則會投下反對，外界推測通過機率不大。

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