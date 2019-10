快訊／歐盟決議：英國脫歐期限延長至2020年1月31日

▲強生希望能透過提前大選增加協議辯論時間。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

17:32 最新消息指出,歐洲理事會主席圖斯克(Donald Tusk)宣布,歐盟開會同意將英國脫歐期限延長至2020年1月31日。

The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure.