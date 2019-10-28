「水溝沒蓋、要乎你死！」為選里長撕破臉　姪子恐嚇堂叔遭判當選無效

▲員林市南東里長黃家富（背對者）因暴力言語脅迫對方競選，彰化地院判當選無效。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣員林市南東里長黃家富，於去年競選里長時，向對手堂叔黃俊黨出言恐嚇「我我絕對要乎你死」等語，讓堂叔嚇得不敢出門拜票因此落選。彰化地檢認為，黃家富脅迫妨礙候選人競選行為，已違反公職人員選罷法第120條，向彰化地院提當選無效之訴，彰化地院認為黃家富以言詞恫嚇方法，非法當選，予以准許。

60歲黃家富競選連任南東里里長，唯一對手是有親戚關係的79歲黃俊黨，黃家富以807票比308票大幅勝出，然而選舉期間卻爆出，黃家富屢屢對黃姓堂叔出言恐嚇，甚至以暴力方式脅迫他不要參選，親戚因此變仇人。

判決書指出，2018年11月19日下午3點多，黃家富騎車至黃俊黨堂叔家，入門就對黃男稱「乎你做，好不好」，還用手指著黃嗆「頭前水溝沒蓋蓋子，你去死掉」最後走出屋外咆哮「輸贏喔」、「我要給你弄死」、「我絕對要乎你死」等言詞脅迫黃俊黨，以致黃俊黨不敢從事競選活動。黃男不甘被威脅，當晚到員林分局對黃家富提出恐嚇，涉嫌違反選罷法告訴。

當時網路流出1段44秒的監視器影片，黃家富從門口走進黃俊黨家中，手指對著坐在沙發椅上的黃俊黨，怒氣橫生的說「我要給你弄死」、「我絕對要乎你死」，黃俊黨氣的從椅子上起身跳了起來，捶了黃家富一把，好在有其他人在一旁勸架，才停止這一場紛爭。

經彰化地檢署調查，認為黃家富違反公職人員選罷法第98條規定，依同法第120條規定，向彰化地院提出當選無效之訴。對此彰化地院認為黃家富違反選罷法第98條強制罪，處以徒刑4月，今年8月，黃家富付給堂叔黃俊黨40萬元和解。

法官審酌，黃家富侵門踏戶並口出惡言，認為可能因選舉衍生糾紛而情緒失控，將來可能對黃俊黨有採取損害其身體生命安全之激烈舉措之虞，且黃俊黨當天提早拜票結束，就拉下競選總部鐵門，不敢再出門拜票，確實已使黃俊黨心生畏懼，競選活動已受限制，經原告請求當選無效有理，予以准許。

►「即日起，我退出老化黨。」

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