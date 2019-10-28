被巴格達迪強娶性侵　美軍突擊行動以「她」為名…家屬淚訴：還未找到遺體

▲遭伊斯蘭國殺害的美籍志工穆勒（Kayla Mueller）。（圖／翻攝自推特／Hananya Naftali）



記者張方瑀／綜合報導

白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）27日表示，美軍突擊伊斯蘭國（IS）首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）的軍事行動，是以遭殺害的美籍人權救援工作者穆勒（Kayla Mueller）命名。穆勒的母親在突擊行動成功後表示，這幾年來她沒有一刻不想念女兒，至今還未找到她的屍體，也不知道她到底遇到什麼事，「我期待世界上有人能給我一個答案。」

穆勒在2012年前往土耳其與敘利亞邊境，與丹麥難民理事會（Danish Refugee Council）及人道救援組織「生命支持」（Support to Life）合作，幫助逃離家園的難民。2013年時，穆勒離開無國界醫生組織（MSF）的醫院後，在敘利亞北部城市阿勒坡（Aleppo）遭綁架，當時傳出在被擄期間，穆勒被巴格達迪強取為妻，多次遭到性侵虐待。2015年2月證實，穆勒死於空襲，享年26歲，至今仍未找到她的屍體。

The operation that killed the degenerate #baghdadi was named after a real hero Kayla Mueller who despite the most horrific treatment at the hands of #ISIS displayed courage & selflessness while in captivity & refused to renounce her Christian faith. https://t.co/crjEvnDC3O — Marco Rubio (@marcorubio) October 27, 2019

歐布萊恩27日接受NBC訪問時指出，參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）決定以穆勒的名字替這次的行動命名，因為這是件人們該知道的悲劇，「我們終於將這名男子繩之以法，他殺害了三名美國人。」這三名遇害的美國人除了穆勒以外，還有美國記者佛利（James Foley）與索特羅夫（Steven Sotloff）。

穆勒的家人得知消息後，先是感謝政府與美軍特種部隊，並表示，希望這一切有助於解開穆勒遇害的謎團，並期待能找到她的遺體。穆勒的父親也公開一封穆勒的親筆信，上面寫著「我在黑暗與光明中得到了啟發，我知道即使在監獄中，一個人也能夠獲得自由，我很感激，每種情況都有好的一面，只是有時候需要去尋找而已。」

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美國27日證實伊斯蘭國首領巴格達迪死於美軍突襲行動，根據空拍畫面，藏身地點已成一片廢墟。美國國防部長艾斯培（Mark Esper）表示，其實原本是想要活捉巴格達迪，但巴格達迪不肯投降，最後引爆炸彈背心自殺。

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