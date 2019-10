被巴格達迪強娶性侵　美軍突擊行動以「她」為名…家屬淚訴：還未找到遺體

▲遭伊斯蘭國殺害的美籍志工穆勒(Kayla Mueller)。(圖/翻攝自推特/Hananya Naftali)



記者張方瑀/綜合報導

白宮國安顧問歐布萊恩(Robert O’Brien)27日表示,美軍突擊伊斯蘭國(IS)首領巴格達迪(Abu Bakr al-Baghdadi)的軍事行動,是以遭殺害的美籍人權救援工作者穆勒(Kayla Mueller)命名。穆勒的母親在突擊行動成功後表示,這幾年來她沒有一刻不想念女兒,至今還未找到她的屍體,也不知道她到底遇到什麼事,「我期待世界上有人能給我一個答案。」

穆勒在2012年前往土耳其與敘利亞邊境,與丹麥難民理事會(Danish Refugee Council)及人道救援組織「生命支持」(Support to Life)合作,幫助逃離家園的難民。2013年時,穆勒離開無國界醫生組織(MSF)的醫院後,在敘利亞北部城市阿勒坡(Aleppo)遭綁架,當時傳出在被擄期間,穆勒被巴格達迪強取為妻,多次遭到性侵虐待。2015年2月證實,穆勒死於空襲,享年26歲,至今仍未找到她的屍體。

The operation that killed the degenerate #baghdadi was named after a real hero Kayla Mueller who despite the most horrific treatment at the hands of #ISIS displayed courage & selflessness while in captivity & refused to renounce her Christian faith. https://t.co/crjEvnDC3O