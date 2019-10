斧頭「5重劈」砸碎頭骨！冷血夫當街殺妻　開車拖行30公尺再爆頭

實習記者陳妙津/綜合報導

德國黑森州林堡街頭日前發生一起駭人聽聞的殺妻案,34歲突尼西亞裔男子因不滿31歲妻子疏遠,憤而埋伏在街頭開車直撞妻子,在對方倒地不起後仍未罷手,竟直接從後車廂拿出斧頭,用力朝妻子頭部砍了至少5下,整段恐怖過程被附近民眾拍下,上傳網路後引發社會震驚。

▲兇嫌冷血持斧頭爆砍妻子頭部。(示意圖/CFP)



綜合外媒報導,當地時間26日早上8點多,34歲兇嫌開黑色奧迪車埋伏在火車站附近,8點25分時,看到31歲妻子經過人行道,便猛催油門,直接撞倒對方後,又拖行了約30公尺,最終在一處停車場停下,撞擊力道之大甚至損毀附近的磚造建築。

雖然妻子已癱倒在地,還無反應,但兇嫌仍不滿意,他一臉平靜從後車廂拿出一把斧頭,用力朝妻子頭部一陣猛砍,整段行兇畫面被當時過路行人拍下PO網,在數分鐘內便傳遍網路,震驚德國社會。當時在附近的警察巡邏隊迅速趕往現場,逮捕犯嫌,但被害者已頭骨碎裂,當場橫屍,執法人員將屍檢確認,被害者是否在被斧頭攻擊前便已經死亡。

據了解,兇嫌是在德國出生長大的突尼西亞裔穆斯林,而妻子則是一名老師,原先一家人住在萊茵蘭伐爾茲州門迪希的一處普通公寓,但不知何故,妻子帶著兩個孩子躲往林堡某處婦女庇護所,這也疑似引發兇嫌不滿,成為兇殺案的導火線。

