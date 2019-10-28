　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

斧頭「5重劈」砸碎頭骨！冷血夫當街殺妻　開車拖行30公尺再爆頭

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

實習記者陳妙津／綜合報導

德國黑森州林堡街頭日前發生一起駭人聽聞的殺妻案，34歲突尼西亞裔男子因不滿31歲妻子疏遠，憤而埋伏在街頭開車直撞妻子，在對方倒地不起後仍未罷手，竟直接從後車廂拿出斧頭，用力朝妻子頭部砍了至少5下，整段恐怖過程被附近民眾拍下，上傳網路後引發社會震驚。

▲▼ 砍柴,斧頭,殺人,暗殺,情殺。（圖／CFP）

▲兇嫌冷血持斧頭爆砍妻子頭部。（示意圖／CFP）

綜合外媒報導，當地時間26日早上8點多，34歲兇嫌開黑色奧迪車埋伏在火車站附近，8點25分時，看到31歲妻子經過人行道，便猛催油門，直接撞倒對方後，又拖行了約30公尺，最終在一處停車場停下，撞擊力道之大甚至損毀附近的磚造建築。

雖然妻子已癱倒在地，還無反應，但兇嫌仍不滿意，他一臉平靜從後車廂拿出一把斧頭，用力朝妻子頭部一陣猛砍，整段行兇畫面被當時過路行人拍下PO網，在數分鐘內便傳遍網路，震驚德國社會。當時在附近的警察巡邏隊迅速趕往現場，逮捕犯嫌，但被害者已頭骨碎裂，當場橫屍，執法人員將屍檢確認，被害者是否在被斧頭攻擊前便已經死亡。

據了解，兇嫌是在德國出生長大的突尼西亞裔穆斯林，而妻子則是一名老師，原先一家人住在萊茵蘭伐爾茲州門迪希的一處普通公寓，但不知何故，妻子帶著兩個孩子躲往林堡某處婦女庇護所，這也疑似引發兇嫌不滿，成為兇殺案的導火線。

ET快訊
韓國瑜高喊「反清復明」！狂酸民進黨政府：選舉一到臉上就寫我要
台東知名麵店老闆「甩摔幼貓爆頭亡」！曾被激推必吃…今宣布停業
全台首架A321neo落地！張國煒11：20親駕星宇新機回台
張書豪疑認愛4天後…歐陽妮妮首提「張先生」：以後是我的了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

斧頭「5重劈」砸碎頭骨！冷血夫當街殺妻　開車拖行30公尺再爆頭

美政府懸賞7億！IS首領巴格達迪「藏匿敵窟、禁電子設備」仍被突襲自爆亡

被巴格達迪強娶性侵　美軍突擊行動以「她」為名…家屬淚訴：還未找到遺體

法西連帶哈吉貝！日本農業損害破1700億　千頃農作物報廢

IS接班人傳已繼任！「教授」卡拉達什上位　巴格達迪早有準備

殺人魔森林連殺7人　罹癌還樂「帶祕密進墳墓」！

夫妻潛水6公尺深發現生鏽泡水車　裡面竟然坐著失蹤26年男屍！

照片露餡！川普與歐巴馬最大差異曝光　網友：衣服超日常

美軍特種部隊2小時攻堅還原！巴格達迪藏身處炸成廢墟　川普白宮即時觀戰

巴格達迪自爆亡「國際反恐轉捩點」　美防長：原想活捉…

A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！

頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

「音樂劇」演唱《給朱利安》獲好評！　蕭敬騰《聲林2》猛誇艾文「很會演耶」

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

張文綺一句「男人要有味道是要擼..」　小鬼老司機上身..全場只有他懂XDD

同志遊行竟巧遇觀音、龍女下凡！腳踩蓮花「高速飄移」路人瘋搶拍

台北同志遊行「觀音下凡」！　腳踩蓮花高速飄移路人全看傻

伊斯蘭國領袖傳身亡！　美媒：死於美軍在敘利亞的行動中

萌汪首見小奴才秒變「妹控」！暖心陪學步...媽感動：一起長大

斧頭「5重劈」砸碎頭骨！冷血夫當街殺妻　開車拖行30公尺再爆頭

美政府懸賞7億！IS首領巴格達迪「藏匿敵窟、禁電子設備」仍被突襲自爆亡

被巴格達迪強娶性侵　美軍突擊行動以「她」為名…家屬淚訴：還未找到遺體

法西連帶哈吉貝！日本農業損害破1700億　千頃農作物報廢

IS接班人傳已繼任！「教授」卡拉達什上位　巴格達迪早有準備

殺人魔森林連殺7人　罹癌還樂「帶祕密進墳墓」！

夫妻潛水6公尺深發現生鏽泡水車　裡面竟然坐著失蹤26年男屍！

照片露餡！川普與歐巴馬最大差異曝光　網友：衣服超日常

美軍特種部隊2小時攻堅還原！巴格達迪藏身處炸成廢墟　川普白宮即時觀戰

巴格達迪自爆亡「國際反恐轉捩點」　美防長：原想活捉…

中火吃史上最高罰單　台電：中市府未給陳述機會就宣布裁罰、對此感到遺憾

完全詮釋花容失色！高嘉瑜被鵝啄「眨眼吐舌超母湯」　網：鵝是公的吧？

賺世界的錢匯回！境外資金會回專法上路兩個月　申請金額近160億元

蔡英文博論被控「自我抄襲」　學術界打臉陳學聖：諾貝爾得主Duflo也是啊！

2公尺蛇「全身鱗片閃閃」滑進家中！屋主嚇：約手臂這麼粗

《玩很大》5週年關主換人！　吳宗憲「終於出馬」KO小鐘…PTT讚爆：還是很強

男深夜跌落嘉南大圳…弟目睹「來不及救」！再見兄已成浮屍

激情交纏到一半...她感覺前男友「沒那麼硬」！拔刀殺人苦喊：下輩子別再見

拍完片嫁給男主角！詹姆斯麥艾維、《分裂》導演助理結婚

斧頭「5重劈」砸碎頭骨！冷血夫當街殺妻　開車拖行30公尺再爆頭

國際熱門新聞

女警醉誘7上司壞壞　同事全知情

老太太廚房掛700年前古畫！可賣2億

即／台男涉性侵16歲少女　在菲律賓被捕

IS領袖自爆亡　遭幕僚、妻子雙背叛

即／川普證實：IS首領巴格達迪真的死了

她天天寄簡訊給亡父　4年後竟收到回覆

川普：巴格達迪如喪家犬　哭喊自爆而亡

空服員走進駕駛艙　iPad直播廁所

39凍屍死者「比中獎還幸運」　冷血人口販開價54萬原路重現

這張寶可夢卡片600萬　　全球僅39張超稀有

中國人妻悲歌　夫欠錢「妻遭人蛇集團逼進貨櫃」還債

美議員裸體呼麻　和「男女下屬」搞不倫

越南24戶家庭報案...「家人在歐洲失蹤」

39凍屍案「6越南籍家屬崩潰找人」　開車廂全是血手印

更多熱門

相關新聞

德國少年爬鐵絲網　為挽回罪犯女友

德國少年爬鐵絲網　為挽回罪犯女友

德國一名18歲少年罹患「相思病」，為了挽回正在坐牢的前女友，不惜半裸爬上監獄圍牆，直到前女友的牢房窗戶前。由於少年拒絕離開，消防隊只能強硬撤離，過程中少年受了輕傷。

痴情男被分手　闖監獄挽回坐牢女友

痴情男被分手　闖監獄挽回坐牢女友

新一代福斯Golf亮相

新一代福斯Golf亮相

談車禍賠償破裂　員工被滅火器打

談車禍賠償破裂　員工被滅火器打

關鍵字：

德國斧頭林堡

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

67歲婦成功產女嬰　2老：有退休金撫養

女警醉誘7上司壞壞　同事全知情

趙斗順「清晰長相」首公開　專家：他會再犯！

日本AV驚見台灣美人妻！達人：當我們瞎了嗎

爸媽缺席家長會　男孩「持刀坐27F」絕望了

顧問團笑不出來！韓國瑜這樣答退休政策

野營半夜突感溫暖　他睜眼嚇一跳

台東知名麵店摔死小貓　畫面曝光

台中男和國一小女友愛愛下場超慘　她求情：我主動的

老太太廚房掛700年前古畫！可賣2億

桃園檳榔攤傳「清脆掌聲」　外送員苦等10分鐘曝後續

鍾欣怡「我不需要你」結婚5年爆冷戰老公！

華晨宇沒搶到票　履行諾言「真的剃禿了」！

林采緹搬回娘家提心願！

鄰居出殯！　她家門前出現一包砂糖

更多

最夯影音

更多
A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！

A-LIN同志遊行飆唱《有一種悲傷》 突然走到台下..麥克風交給歌迷！
頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

頑皮阿金！咬髮圈拉到恐怖極限　媽嚇傻求放開...下秒「啪」一聲

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

英國凍屍案出現第2名關鍵司機！　越南女留訊息：媽對不起我要死了

「音樂劇」演唱《給朱利安》獲好評！　蕭敬騰《聲林2》猛誇艾文「很會演耶」

「音樂劇」演唱《給朱利安》獲好評！　蕭敬騰《聲林2》猛誇艾文「很會演耶」

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

自來喵連叼4娃闖入店內　佔領倉庫強迫老闆「整堆養」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面