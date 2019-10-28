斧頭「5重劈」砸碎頭骨！冷血夫當街殺妻　開車拖行30公尺再爆頭

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實習記者陳妙津／綜合報導

德國黑森州林堡街頭日前發生一起駭人聽聞的殺妻案，34歲突尼西亞裔男子因不滿31歲妻子疏遠，憤而埋伏在街頭開車直撞妻子，在對方倒地不起後仍未罷手，竟直接從後車廂拿出斧頭，用力朝妻子頭部砍了至少5下，整段恐怖過程被附近民眾拍下，上傳網路後引發社會震驚。

▲兇嫌冷血持斧頭爆砍妻子頭部。（示意圖／CFP）



綜合外媒報導，當地時間26日早上8點多，34歲兇嫌開黑色奧迪車埋伏在火車站附近，8點25分時，看到31歲妻子經過人行道，便猛催油門，直接撞倒對方後，又拖行了約30公尺，最終在一處停車場停下，撞擊力道之大甚至損毀附近的磚造建築。

雖然妻子已癱倒在地，還無反應，但兇嫌仍不滿意，他一臉平靜從後車廂拿出一把斧頭，用力朝妻子頭部一陣猛砍，整段行兇畫面被當時過路行人拍下PO網，在數分鐘內便傳遍網路，震驚德國社會。當時在附近的警察巡邏隊迅速趕往現場，逮捕犯嫌，但被害者已頭骨碎裂，當場橫屍，執法人員將屍檢確認，被害者是否在被斧頭攻擊前便已經死亡。

據了解，兇嫌是在德國出生長大的突尼西亞裔穆斯林，而妻子則是一名老師，原先一家人住在萊茵蘭伐爾茲州門迪希的一處普通公寓，但不知何故，妻子帶著兩個孩子躲往林堡某處婦女庇護所，這也疑似引發兇嫌不滿，成為兇殺案的導火線。