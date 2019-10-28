川普讚「IS巴格達迪之死」大勝利　專家：難轉移彈劾案壓力

▲美國總統川普證實，伊斯蘭國首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）死於美軍突襲行動。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普27日上午證實，伊斯蘭國（IS）首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）被美軍突襲，引爆炸彈背心自殺身亡，他將此稱為一大勝利，比蓋達組織（Al-Qaeda）領袖賓拉登（Osama bin Laden）的狙擊更重要。但是，部分專家與學者指出，美國民眾對於巴格達迪不太熟悉，「成功光環」恐怕維持不久，總統「奚落式」的描述用語也可能引來反美情緒，而且軍事行動前沒有告知國會，也許會加快彈劾案調查速度。

川普27日在演講中把巴格達迪形容成「禽獸」，臨死前卻大哭逃命，像是「喪家之犬」以及「懦夫」一樣。他認為，這一次勝利比狙殺賓拉登更加重要，在情報室內即時觀看突擊行動，就像是在「看電影」。

▲美軍突襲伊斯蘭國領袖巴格達迪的住所。川普在演講中，鉅細靡遺地描述狙殺行動。（圖／達志影像／美聯社）

根據《中央社》，許多專家認為，這些「奚落式」的詞語，可能引發反美情緒，巴格達迪之死也不代表伊斯蘭國徹底被擊垮，必定會有其他好戰分子、恐怖組織隨後崛起，美國依然不可掉以輕心，必須全力對抗。前美國駐巴格達大使，退休陸軍中將貝德納雷克（Mick Bednarek）說，川普的用詞「讓我覺得有點不安。」

報導指出，雖然巴格達迪被懸賞2500萬美金（大約新台幣7億元），但大多數美國民眾卻不知道這一號人物，反而比較關注「通烏門」彈劾案，總統的「勝利光環」可能難以維持。此外，川普擔心事前風聲走漏，行動前沒有告知眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）與情報委員會主席希夫（Adam Schiff），恐怕加深他與民主黨籍議員之間的緊張關係，甚至加快調查速度。

▲川普與副總統彭斯（左2）、國防部長艾斯博（右3）等人在情報室觀看狙殺畫面。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，巴格達迪之死，被認為是繼海豹部隊2011年在巴基斯坦狙殺賓拉登後，最重要的一場潰擊恐怖組織行動。川普也從過去幾周「敘利亞撤軍」的抨擊聲浪中脫身，贏得盟友支持，甚至獲得反對派的肯定。

參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）曾公開譴責川普撤軍，此次大方表達讚許，「國際在今天變得更加安全。」民主黨總統初選人、副總統拜登（Joe Biden）也對這場行動給予肯定。

